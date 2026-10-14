ИИ-стартап Character.AI обанкротился и продаётся Disney за $20 долларов

Если покупатель на бизнес не найдётся, то платформа закроется

Character.AI, некогда одна из самых заметных ИИ-компаний Кремниевой долины, подала заявление о банкротстве. Платформа обсуждает продажу части активов Walt Disney за $20 миллионов. Disney выступает в роли первоначального претендента и получает неэксклюзивную бессрочную лицензию на интеллектуальную собственность Character.AI — другие участники торгов могут перебить это предложение. Сделку планируется закрыть к концу ноября — началу декабря.

Банкротство венчает стремительное падение стартапа, основанного в 2021 году двумя бывшими сотрудниками Google. Технологией Character.AI интересовались Alphabet, Meta* и xAI Илона Маска, а в 2024 году Google лицензировал её разработки и нанял основателей обратно. Однако бизнес так и не вышел на окупаемость: при аудитории около 12 миллионов активных пользователей компания теряла от $8 до $9 миллионов ежемесячно — вычислительные мощности и зарплаты ИИ-специалистов «съедали» весь потенциальный доход.

ИИ-стартап Character.AI обанкротился и продаётся Disney за $20 долларов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Добили Character.AI судебные иски. Несколько американских штатов и международные регуляторы запустили расследования после обвинений в том, что чат-боты платформы подталкивали детей к самоповреждению. Власти Кентукки и Пенсильвании обвиняли платформу, в том, что боты призывали пользователей к экстремальным формам самоповреждения и выдавали себя за врачей. В январе Character.AI достигла предварительных мировых по пяти частным искам, но условия соглашений не раскрыты, а судебные документы указывают, что выплаты до сих пор не произведены и соглашения не финализированы.

Character.AI намерена использовать процедуру банкротства для глобального урегулирования всех юридических претензий. Платформа продолжит работу на время разбирательства, но если покупатель не найдётся, то сервис закроется. Оценочная стоимость активов и обязательств компании лежит в диапазоне от $50 до $100 миллионов.

* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ

Предыдущая публикация: Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 17Следующая публикация: На дне Тихого океана нашли почти 12 тысяч новых неизвестных вирусов — и там хотят добывать металлы
Главное
Все новости
5 минут назадFairphone представила наушники Fairbuds 2 со сменными аккумуляторами и шумоподавлением
15 минут назад«Повторите попытку через Google»: мошенники наживаются на сбоях Яндекса
23 минуты назадГигантская фабрика чипов Маска, которая будет выпускать продукции на $1 трлн за год, получит первый EUV-литограф в середине 2027 года
25 минут назадValve сняла с производства шлем виртуальной реальности Index и снизила цены на остатки
49 минут назадКитайская ракета Zhuque-2E вывела на орбиту 10 спутников, два из них будут использоваться для испытаний высокоскоростной лазерной связи
15:26Число башен связи «Пилара» приблизилось к 39 тысячам
15:1120«Ростелеком» предложил строить в России «дата-центры Судного дня»
15:07В России стартовали продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5: названа цена
14:563На дне Тихого океана нашли почти 12 тысяч новых неизвестных вирусов — и там хотят добывать металлы
Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 1714:212Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 17 ColorOS 17 начнут распространять 29 октября, а обновление продлится до начала 2027 года
14:191Amazon бросает вызов Starlink: спутниковый интернет Amazon Leo разогнался до 400 Мбит/с
14:0347 лет застоя. Samsung Galaxy A58 получит 5-мегапиксельную камеру, которая появилась еще в Galaxy A51
13:3816В Рунете масштабный сбой: проблемы с доступом к Telegram, Mail.ru, «Госуслугам», сайтам и приложениям операторов и банков
13:06OLED-экран 185 Гц, камера на 200 Мп и батарея на 8700 мА·ч. Realme готовит свою версию OnePlus 16R
12:582Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности
12:515SSD ёмкостью 30,72 ТБ, со скоростью чтения до 14,8 ГБ/с и возможностью жидкостного охлаждения. Представлен Kioxia CM9
Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи12:414Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи Деградация таких элементов останется незаметной как минимум на протяжении 600 000 км пробега
12:26Космическая «маршрутка»: 35-я миссия Crew Dragon стала 4-м полётом для корабля и 8-м для Falcon 9, опубликованы официальные фото
12:178Банкам дали передышку: Минцифры попросило отложить блокировку немаркированных звонков
Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии12:097Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии Но до серийного производства ещё 3-5 лет
12:07Полярные сияния под прицелом: в России создали космический детектор
12:072185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталями
11:431Праздник у пользователей Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra: вышла финальная One UI 9.0
11:411Huawei Enjoy 100 Pro получит батарею более 8000 мА·ч и новый чип Kirin
11:352Google открыла доступ к Gemini 4 Argon с миллионом выходных токенов
HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей11:265HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей Компания намерена сосредоточиться на корпоративных устройствах
11:0517Смартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен
11:0512Продавцы и производители техники попросили Минпромторг уменьшить техсбор на ноутбуки, смартфоны и прочую электронику из-за риска роста цен
10:556«Циан» ограничил работу после атак на дата-центры «Яндекса» [Обновлено]
10:51Manus выходит на рынок смартфонов. Первым станет Oppo Find X10
10:232Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro
10:19Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+