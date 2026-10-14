ИИ-стартап Character.AI обанкротился и продаётся Disney за $20 долларов

Character.AI, некогда одна из самых заметных ИИ-компаний Кремниевой долины, подала заявление о банкротстве. Платформа обсуждает продажу части активов Walt Disney за $20 миллионов. Disney выступает в роли первоначального претендента и получает неэксклюзивную бессрочную лицензию на интеллектуальную собственность Character.AI — другие участники торгов могут перебить это предложение. Сделку планируется закрыть к концу ноября — началу декабря.

Банкротство венчает стремительное падение стартапа, основанного в 2021 году двумя бывшими сотрудниками Google. Технологией Character.AI интересовались Alphabet, Meta* и xAI Илона Маска, а в 2024 году Google лицензировал её разработки и нанял основателей обратно. Однако бизнес так и не вышел на окупаемость: при аудитории около 12 миллионов активных пользователей компания теряла от $8 до $9 миллионов ежемесячно — вычислительные мощности и зарплаты ИИ-специалистов «съедали» весь потенциальный доход.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Добили Character.AI судебные иски. Несколько американских штатов и международные регуляторы запустили расследования после обвинений в том, что чат-боты платформы подталкивали детей к самоповреждению. Власти Кентукки и Пенсильвании обвиняли платформу, в том, что боты призывали пользователей к экстремальным формам самоповреждения и выдавали себя за врачей. В январе Character.AI достигла предварительных мировых по пяти частным искам, но условия соглашений не раскрыты, а судебные документы указывают, что выплаты до сих пор не произведены и соглашения не финализированы.

Character.AI намерена использовать процедуру банкротства для глобального урегулирования всех юридических претензий. Платформа продолжит работу на время разбирательства, но если покупатель не найдётся, то сервис закроется. Оценочная стоимость активов и обязательств компании лежит в диапазоне от $50 до $100 миллионов.