На дне Тихого океана нашли почти 12 тысяч новых неизвестных вирусов — и там хотят добывать металлы ⁠ 3

Китайские учёные обнаружили 11 742 вируса в донных отложениях глубоководной зоны Кларион — Клиппертон в Тихом океане. Более 99% выявленных вирусных кластеров ранее не встречались в научных базах данных. Открытие показывает, насколько мало изучены глубоководные экосистемы, которые могут пострадать из-за промышленной добычи полезных ископаемых.

Исследователи из Университета Чунцина проанализировали более 60 образцов донных отложений, собранных в этом районе. Зона Кларион — Клиппертон расположена между Мексикой и Гавайскими островами, глубина океана в этой области достигает 6000 метров. Морское дно покрыто полиметаллическими конкрециями, содержащими никель, кобальт, марганец и другие металлы, востребованные при производстве аккумуляторов, электромобилей и электроники.

Сравнение генетического материала с международными базами данных показало, что более 99% обнаруженных вирусных кластеров ранее не были зарегистрированы. Совпадения с глобальными справочными базами имели лишь около 4% выявленных белковых кластеров.

Большинство найденных вирусов относится к бактериофагам. Они регулируют численность микроорганизмов и участвуют в круговороте углерода, азота, фосфора, серы и металлов. Некоторые вирусы могут также влиять на метаболизм бактерий и распространение генов, помогающих микроорганизмам приспосабливаться к неблагоприятным условиям, в том числе к воздействию токсичных металлов. По оценке исследователей, обнаруженные вирусы практически не представляют угрозы для здоровья человека, а их основная роль связана с поддержанием глубоководных экосистем.

Результаты исследования важны на фоне планов по освоению местных месторождений. Для сбора конкреций могут использовать тяжёлые подводные машины, которые нарушают донные отложения и поднимают в воду взвешенные частицы. Такое воздействие способно изменить условия обитания микроорганизмов, нарушить их взаимодействия и повлиять на круговорот питательных веществ. Масштаб последствий пока трудно представить.

Международный орган по морскому дну выдал 17 лицензий на разведку минеральных ресурсов в зоне Кларион — Клиппертон, пять из них принадлежат китайским организациям. Учёные считают, что перед началом масштабной добычи необходимо подробнее изучить местные вирусные и микробные сообщества и оценить их уязвимость.