Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 17

ColorOS 17 начнут распространять 29 октября, а обновление продлится до начала 2027 года

Oppo, OnePlus и Realme объявили график глобального распространения ColorOS 17 на базе Android 17.

Первыми обновление получат актуальные флагманы: Oppo Find X9 и Find N6, OnePlus 15 и планшет OnePlus Pad 4, а также Realme GT 8 Pro. Старт запланирован на 29 октября 2026 года, а уже 30 октября очередь дойдёт до ряда других моделей. Изменение связано с перестройкой программной стратегии компаний: вместо OxygenOS 17 и Realme UI 8 устройства этих брендов будут получать ColorOS 17.

В ноябре обновление ожидается на более широком списке устройств, включая Oppo Find N3, Reno15 и Reno14, OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12 и Nord 6, а также Realme GT 7, Realme 16 и Realme 15.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

В декабре очередь дойдёт до Oppo Reno13, планшетов серии Pad 3, OnePlus 11 и Nord 5, а также Realme GT 6, Realme 14 и ряда моделей P3 и P4. На первый квартал 2027 года запланированы, среди прочих, Oppo Find N2 Flip, OnePlus Nord 4 и Realme Note 70.

Распространение будет поэтапным, поэтому фактическая дата получения прошивки может отличаться от графика. Проверить её можно в разделе обновления ПО в настройках смартфона.

Пакет ColorOS 17 занимает несколько гигабайт, поэтому перед установкой рекомендуется освободить не менее 10 ГБ памяти и установить все ожидающие обновления.