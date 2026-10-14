Amazon бросает вызов Starlink: спутниковый интернет Amazon Leo разогнался до 400 Мбит/с

Коммерческая эксплуатация Amazon Leo должна начаться к концу 2026 года

Amazon Leo провела испытания спутникового интернета для армии США, при этом скорость загрузки данных превысила 400 Мбит/с. Тестирование прошло на полигоне Абердин в штате Мэриленд. Компания рассчитывает адаптировать свою спутниковую сеть для военных коммуникаций и составить конкуренцию Starlink и ориентированной на оборонные задачи системе Starshield от SpaceX.

Amazon бросает вызов Starlink: спутниковый интернет Amazon Leo разогнался до 400 Мбит/с
Источник изображения: Amazon Leo через Spacenews

Во время демонстрации ноутбук подключили к фазированной антенной решётке Amazon Leo Pro. Устройство передавало и принимало данные через спутники на низкой околоземной орбите, проходившие над испытательной площадкой.

Военные рассматривают коммерческие спутниковые сети на низкой околоземной орбите как способ обеспечить высокоскоростную связь в удалённых районах, где традиционная инфраструктура недоступна или ограничена. Amazon Leo намерена провести дополнительные испытания с армией США. В программу войдет проверка более высоких скоростей передачи данных, мобильной связи и интеграции спутникового интернета с существующими тактическими сетями.

С апреля 2025 года Amazon Leo вывела на орбиту 396 спутников в ходе 14 запусков. Это лишь часть первоначальной группировки, которая должна насчитывать более 3200 аппаратов. Amazon сообщила, что на предприятии в Киркленде, штат Вашингтон, изготовлено свыше 1000 спутников. Для дальнейшего развёртывания сети компания обеспечила более 100 запусков с участием United Launch Alliance, Arianespace, Blue Origin и SpaceX.

Начать коммерческое предоставление спутникового интернета в отдельных регионах Amazon планирует до конца 2026 года. Ранее компания рассчитывала запустить сервис в середине года, однако сроки сдвинулись. Пока сеть тестируют отдельные корпоративные клиенты в рамках закрытой предварительной программы.

 

Предыдущая публикация: 7 лет застоя. Samsung Galaxy A58 получит 5-мегапиксельную камеру, которая появилась еще в Galaxy A51Следующая публикация: Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 17
Главное
Все новости
4 минуты назадFairphone представила наушники Fairbuds 2 со сменными аккумуляторами и шумоподавлением
14 минут назад«Повторите попытку через Google»: мошенники наживаются на сбоях Яндекса
22 минуты назадГигантская фабрика чипов Маска, которая будет выпускать продукции на $1 трлн за год, получит первый EUV-литограф в середине 2027 года
23 минуты назадValve сняла с производства шлем виртуальной реальности Index и снизила цены на остатки
48 минут назадКитайская ракета Zhuque-2E вывела на орбиту 10 спутников, два из них будут использоваться для испытаний высокоскоростной лазерной связи
15:26Число башен связи «Пилара» приблизилось к 39 тысячам
15:1120«Ростелеком» предложил строить в России «дата-центры Судного дня»
15:07В России стартовали продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5: названа цена
14:563На дне Тихого океана нашли почти 12 тысяч новых неизвестных вирусов — и там хотят добывать металлы
14:332ИИ-стартап Character.AI обанкротился и продаётся Disney за $20 долларов
Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 1714:212Десятки моделей Oppo, OnePlus и Realme получат Android 17 ColorOS 17 начнут распространять 29 октября, а обновление продлится до начала 2027 года
14:0347 лет застоя. Samsung Galaxy A58 получит 5-мегапиксельную камеру, которая появилась еще в Galaxy A51
13:3816В Рунете масштабный сбой: проблемы с доступом к Telegram, Mail.ru, «Госуслугам», сайтам и приложениям операторов и банков
13:06OLED-экран 185 Гц, камера на 200 Мп и батарея на 8700 мА·ч. Realme готовит свою версию OnePlus 16R
12:582Как бы ни старались, микросхем не хватает: спрос на чипы превышает производственные мощности
12:515SSD ёмкостью 30,72 ТБ, со скоростью чтения до 14,8 ГБ/с и возможностью жидкостного охлаждения. Представлен Kioxia CM9
Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи12:414Запас хода 1500 км, ресурс 5000 циклов и зарядка с 30% до 80% за 9 минут. Changan и CATL будут вместе выпускать новые батареи Деградация таких элементов останется незаметной как минимум на протяжении 600 000 км пробега
12:26Космическая «маршрутка»: 35-я миссия Crew Dragon стала 4-м полётом для корабля и 8-м для Falcon 9, опубликованы официальные фото
12:178Банкам дали передышку: Минцифры попросило отложить блокировку немаркированных звонков
Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии12:097Китай впервые показал прототип собственного источника EUV-излучения для передовой литографии Но до серийного производства ещё 3-5 лет
12:07Полярные сияния под прицелом: в России создали космический детектор
12:072185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталями
11:431Праздник у пользователей Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra: вышла финальная One UI 9.0
11:411Huawei Enjoy 100 Pro получит батарею более 8000 мА·ч и новый чип Kirin
11:352Google открыла доступ к Gemini 4 Argon с миллионом выходных токенов
HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей11:265HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей Компания намерена сосредоточиться на корпоративных устройствах
11:0516Смартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен
11:0511Продавцы и производители техники попросили Минпромторг уменьшить техсбор на ноутбуки, смартфоны и прочую электронику из-за риска роста цен
10:556«Циан» ограничил работу после атак на дата-центры «Яндекса» [Обновлено]
10:51Manus выходит на рынок смартфонов. Первым станет Oppo Find X10
10:232Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro
10:19Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+