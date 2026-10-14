Amazon бросает вызов Starlink: спутниковый интернет Amazon Leo разогнался до 400 Мбит/с

Amazon Leo провела испытания спутникового интернета для армии США, при этом скорость загрузки данных превысила 400 Мбит/с. Тестирование прошло на полигоне Абердин в штате Мэриленд. Компания рассчитывает адаптировать свою спутниковую сеть для военных коммуникаций и составить конкуренцию Starlink и ориентированной на оборонные задачи системе Starshield от SpaceX.

Во время демонстрации ноутбук подключили к фазированной антенной решётке Amazon Leo Pro. Устройство передавало и принимало данные через спутники на низкой околоземной орбите, проходившие над испытательной площадкой.

Военные рассматривают коммерческие спутниковые сети на низкой околоземной орбите как способ обеспечить высокоскоростную связь в удалённых районах, где традиционная инфраструктура недоступна или ограничена. Amazon Leo намерена провести дополнительные испытания с армией США. В программу войдет проверка более высоких скоростей передачи данных, мобильной связи и интеграции спутникового интернета с существующими тактическими сетями.

С апреля 2025 года Amazon Leo вывела на орбиту 396 спутников в ходе 14 запусков. Это лишь часть первоначальной группировки, которая должна насчитывать более 3200 аппаратов. Amazon сообщила, что на предприятии в Киркленде, штат Вашингтон, изготовлено свыше 1000 спутников. Для дальнейшего развёртывания сети компания обеспечила более 100 запусков с участием United Launch Alliance, Arianespace, Blue Origin и SpaceX.

Начать коммерческое предоставление спутникового интернета в отдельных регионах Amazon планирует до конца 2026 года. Ранее компания рассчитывала запустить сервис в середине года, однако сроки сдвинулись. Пока сеть тестируют отдельные корпоративные клиенты в рамках закрытой предварительной программы.