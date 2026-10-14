7 лет застоя. Samsung Galaxy A58 получит 5-мегапиксельную камеру, которая появилась еще в Galaxy A51

Galaxy A58 не получит телеобъектив

Samsung, по предварительным данным, не планирует серьёзно обновлять камеры смартфона среднего класса Galaxy A58 5G, который должен выйти весной 2027 года. Издание GalaxyClub уже получило первые сведения о фотомодулях будущей новинки. Судя по утечке, производитель сохранит характеристики всех четырёх камер без изменений.

7 лет застоя. Samsung Galaxy A58 получит 5-мегапиксельную камеру, которая появилась еще в Galaxy A51
Источник изображения: Notebookcheck

Galaxy A58 получит фронтальную 12-мегапиксельную камеру, а в основном блоке пропишутся датчики с разрешением 50, 12 и 5 Мп. Последний модуль, 5-мегапиксельный, впервые появился в серии Galaxy A51 в 2020 году, то есть к выходу Galaxy A58 ему исполнится уже семь лет. При этом смартфон по-прежнему останется без телеобъектива, который уже давно есть в китайских моделях среднего уровня.

Напомним, Galaxy A57 оснащён основной камерой с 50-мегапиксельным датчиком оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокоугольной камерой с 12-мегапиксельным датчиком формата 1/3,06 дюйма и фронтальной камерой с 12-мегапиксельным сенсором формата 1/3,2 дюйма. В подробном обзоре Notebookcheck отмечалось, что качество снимков остаётся на приемлемом уровне, но камеры не обеспечивают выдающихся результатов с учётом относительно высокой цены устройства.

Galaxy A57 поступил в продажу в апреле 2026 года, поэтому появления преемника раньше весны 2027-го не ожидается.

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