7 лет застоя. Samsung Galaxy A58 получит 5-мегапиксельную камеру, которая появилась еще в Galaxy A51 ⁠ 4

Samsung, по предварительным данным, не планирует серьёзно обновлять камеры смартфона среднего класса Galaxy A58 5G, который должен выйти весной 2027 года. Издание GalaxyClub уже получило первые сведения о фотомодулях будущей новинки. Судя по утечке, производитель сохранит характеристики всех четырёх камер без изменений.

Galaxy A58 получит фронтальную 12-мегапиксельную камеру, а в основном блоке пропишутся датчики с разрешением 50, 12 и 5 Мп. Последний модуль, 5-мегапиксельный, впервые появился в серии Galaxy A51 в 2020 году, то есть к выходу Galaxy A58 ему исполнится уже семь лет. При этом смартфон по-прежнему останется без телеобъектива, который уже давно есть в китайских моделях среднего уровня.

Напомним, Galaxy A57 оснащён основной камерой с 50-мегапиксельным датчиком оптического формата 1/1,56 дюйма, сверхширокоугольной камерой с 12-мегапиксельным датчиком формата 1/3,06 дюйма и фронтальной камерой с 12-мегапиксельным сенсором формата 1/3,2 дюйма. В подробном обзоре Notebookcheck отмечалось, что качество снимков остаётся на приемлемом уровне, но камеры не обеспечивают выдающихся результатов с учётом относительно высокой цены устройства.

Galaxy A57 поступил в продажу в апреле 2026 года, поэтому появления преемника раньше весны 2027-го не ожидается.