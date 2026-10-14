Google устранила 37 уязвимостей в Chrome, а Microsoft Edge пока остаётся без обновления

Среди исправленных проблем — критическая ошибка

Google выпустила обновление безопасности Chrome, устраняющее 37 уязвимостей, часть из которых получила критический уровень опасности. Пользователям Microsoft Edge аналогичные исправления пока недоступны.

Google устранила 37 уязвимостей в Chrome, а Microsoft Edge пока остаётся без обновления
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Версии Chrome 155.0.8059.79/.80 распространяются на Windows и macOS, а для Linux выпущена сборка 155.0.8059.79. Предыдущее обновление браузера, Chrome 154, закрывало 108 уязвимостей.

Среди исправленных проблем — критическая ошибка CVE-2026-110152 в компоненте ANGLE, отвечающем за обработку графики. Она могла приводить к выходу за границы выделенной памяти, сбоям браузера и потенциальному выполнению вредоносного кода. Также Google устранила шесть критических уязвимостей типа use-after-free, затрагивающих обработку PDF, сетевые механизмы, SVG и мультимедийные компоненты.

Кроме того, обновление включает исправления ошибок высокого уровня опасности в движке V8, системе паролей, расширениях, WebRTC и других частях браузера.

Одну из уязвимостей V8 — CVE-2026-110169 — обнаружил исследователь Xinyang Ge из Anthropic при содействии ИИ-модели Claude.

Microsoft подтвердила, что работает над выпуском аналогичного обновления для стабильной версии Edge, построенного на Chromium. Точные сроки выхода патча компания пока не назвала. Пользователям Chrome уже доступна защищённая сборка, тогда как владельцам Edge придётся дождаться обновления.

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