На первом этапе функция заработает в США для пользователей старше 18 лет

Только для себя: Google разрешила запускать ИИ-приложения на Android без публикации в магазине

Компания Google добавила в Google Play возможность устанавливать на Android личные приложения, созданные с помощью ИИ. Они будут доступны только своим авторам и не появятся в поиске или общедоступном каталоге магазина.

Новая опция предназначена для пользователей, которые с помощью ИИ создают приложения под собственные задачи без глубоких знаний программирования. Ранее для запуска таких программ на Android требовалось публиковать их в Google Play, открывая доступ потенциально миллиардам пользователей. Теперь приложения можно создавать в Google AI Studio и использовать на своём устройстве без публичного размещения.

На первом этапе функция заработает в США для пользователей старше 18 лет. В дальнейшем Google планирует разрешить делиться такими разработками с ограниченным кругом знакомых. Если приложение станет популярным, его автор сможет опубликовать программу в Google Play после прохождения проверок безопасности.

Компания также представила другие изменения магазина. Среди них — ИИ-сервис Game Finder для персональных рекомендаций игр, раздел с вопросами и ответами от сообщества и игровые испытания продолжительностью 48 часов. Ассистент Ask Play научится сравнивать похожие приложения, а игры и программы из магазина будут теснее интегрированы в диалоги с Gemini.

Кроме того, родители смогут передавать разработчикам возрастную категорию ребёнка без указания точной даты рождения, чтобы получать подходящий по возрасту контент.