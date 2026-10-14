Fairphone представила наушники Fairbuds 2 со сменными аккумуляторами и шумоподавлением

Компания Fairphone выпустила беспроводные наушники Fairbuds 2, которые можно ремонтировать самостоятельно. Аккумуляторы в самих наушниках и зарядном футляре заменяются за несколько минут. Новинка также получила активное шумоподавление и поддержку аудиокодека Sony LDAC.

По сравнению с предыдущим поколением наушники стали на 37% компактнее, а зарядный кейс — на 32%. За воспроизведение звука отвечают 11-мм динамические излучатели с диафрагмами из биоцеллюлозы. Настроить звучание можно через эквалайзер в приложении для смартфона.

Fairbuds 2 оснащены Bluetooth 6.0 с поддержкой кодеков LC3, LDAC, SBC и AAC. Три микрофона в каждом наушнике обеспечивают работу системы шумоподавления. Автономность составляет до шести часов с ANC и до восьми часов без него. С учетом зарядного футляра время работы достигает 40 часов.

Наушники поддерживают одновременное подключение к шести устройствам и имеют защиту от брызг по стандарту IP54. Около 49% использованных материалов получены из переработанного сырья. В Европе Fairbuds 2 стоят €120.