Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300

Устройство совместимо с Mesh-сетями и оснащено портом WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с.

Devolo представила маршрутизатор WiFi 7 BE9300, который отличается внутренним расположением антенн. Такое решение позволяет вписать устройство в интерьер без выступающих внешних элементов. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и работу в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц. Максимальная заявленная скорость передачи данных составляет 688 Мбит/с, 2882 Мбит/с и 5765 Мбит/с соответственно.

Для проводного подключения предусмотрены один универсальный порт RJ-45 WAN/LAN со скоростью до 2,5 Гбит/с и три гигабитных разъёма LAN. Маршрутизатор поддерживает Mesh-сети, позволяющие объединять несколько устройств в единую беспроводную сеть. Среди программных возможностей — встроенный брандмауэр, управление трафиком с помощью чёрного списка и гостевой Wi-Fi. В будущих обновлениях производитель обещает добавить расписание работы беспроводной сети, родительский контроль и белые списки.

Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300
Источник изображения: ithome // Devolo

Стоимость Devolo WiFi 7 BE9300 в Европе составляет 250 евро за одно устройство. Комплект из двух маршрутизаторов оценён в 480 евро, а из трёх — в 700 евро. Такие наборы могут пригодиться для расширения покрытия в больших квартирах и домах, хотя фактическая скорость и дальность связи будут зависеть от планировки помещений, помех и возможностей подключённых устройств.

Предыдущая публикация: На платформе Xiaomi появился умный выключатель с энергопотреблением от 0,06 ВтСледующая публикация: Умная сушилка для белья с нагрузкой до 35 кг и ярким светильником на 2400 лм. Представлена Haier M1 Plus
Главное
Все новости
12 минут назадУмная сушилка для белья с нагрузкой до 35 кг и ярким светильником на 2400 лм. Представлена Haier M1 Plus
13 минут назад9000 мАч, 67 Вт, IP69K — и меньше памяти за те же деньги. Представлен Redmi Note 17 Pro Refresh
24 минуты назад1На платформе Xiaomi появился умный выключатель с энергопотреблением от 0,06 Вт
Пользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.027 минут назадПользователи Samsung Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy S26, Galaxy A57 и других моделей столкнулись с проблемой после установки One UI 9.0 Ошибка XML «Access Denied» не дает завершить настройку систему после установки обновления
28 минут назадЭлемент Пельтье, вентилятор и возможность получать питание непосредственно от смартфона. OnePlus выпустила мини-кулер
30 минут назад1«Яндекс Пэй» не будет считать платежи просроченными, пока сервис не восстановят
39 минут назад45 км по чужой планете: марсоход NASA Perseverance побил исторический рекорд
46 минут назад2В России хотят разрешить чипы Nvidia для госструктур и критической инфраструктуры
51 минуту назад1SpaceX впервые в истории вернула Starship на базу после орбитального полёта
08:118Huawei возглавила рынок смартфонов и сильно отрывается от конкурентов в Китае
07:493Космический корабль SpaceX Dragon CRS-35 на стартовой площадке: запуск ожидается в 13:33 мск
07:46Лампа Xiaomi с экраном, радаром и датчиком освещенности⁠ поступила в продажу в Китае
07:394Лучше не становится, а будет ещё хуже. DDR4 дорожает быстрее DDR5, дефицит памяти может затянуться до 2028 года, по прогнозу Barclays и Citibank
07:3319000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 занял первое место по стартовым продажам среди флагманских Android-смартфонов в 2026 году
07:25После атак на дата-центры клиентов «Яндекса» предупредили о мошенниках
07:131В России все малонаселенные пункты будут обеспечены LTE к концу 2030 года
Российские учёные придумали, как снизить нагрузку на дата-центры07:081Российские учёные придумали, как снизить нагрузку на дата-центры Алгоритм HARP улучшает сжатие больших языковых моделей и помогает уменьшить потери точности без замены существующих методов квантования.
06:4926Россия предложит миру спутниковый интернет без контроля
Российская космическая электроника выдержит ядерный взрыв — глава РАН06:464Российская космическая электроника выдержит ядерный взрыв — глава РАН Отечественная элементная база проходит испытания на устойчивость к различным видам радиации
06:464После атак беспилотников и нарушения работы сервисов «Яндекс Пэй» начал возвращать доступ к переводам
06:384В России делают новый Ту-214 с экипажем из двух человек
«Завораживающее и гипнотизирующее». Мощнейшее полярное сияние Aurora australis показали из космоса06:33«Завораживающее и гипнотизирующее». Мощнейшее полярное сияние Aurora australis показали из космоса Его засняла Анна Кикина
12 окт 21:345Первый энергоблок АЭС «Руппур» вывели на минимально контролируемый уровень мощности
12 окт 21:031«Джеймс Уэбб» помог проверить, из чего может состоять тёмная материя
12 окт 21:0110Росатом будет собирать аккумуляторы в Египте вместе с местной Teletech
Так в реальности снимает OnePlus 16: опубликованы примеры дневной съемки и ночной съемки с зумом12 окт 19:4920Так в реальности снимает OnePlus 16: опубликованы примеры дневной съемки и ночной съемки с зумом Максимальный зум — 6х
12 окт 19:308Вот чем хороши электровелосипеды с мотором Bosch: вышла новая бесплатная прошивка eBike Flow, она позволяет настраивать пробуксовку заднего колеса
12 окт 19:1350 дней работы на одной зарядке, титановый безель, сапфировое стекло, GPS, большой экран AMOLED, датчики ЧСС и SpO2: умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar вышли в Европе
12 окт 16:44910 000 мАч, цветной экр и 67 Вт за $30. Представлен мобильный аккумулятор OnePlus SUPERVOOC 67W Pocket Charging Power Bank
12 окт 16:252Gemini, OLED и сменный аккумулятор: Google представила Fitbit Edge
12 окт 16:1112Xiaomi представила умную стиральную машину на 1 кг белья и с двумя барабанами
12 окт 16:0433АвтоВАЗ представил гоночную Lada Iskra