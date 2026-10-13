Стильный Wi-Fi 7-роутер без внешних антенн. Представлен Devolo BE9300

Devolo представила маршрутизатор WiFi 7 BE9300, который отличается внутренним расположением антенн. Такое решение позволяет вписать устройство в интерьер без выступающих внешних элементов. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и работу в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц. Максимальная заявленная скорость передачи данных составляет 688 Мбит/с, 2882 Мбит/с и 5765 Мбит/с соответственно.

Для проводного подключения предусмотрены один универсальный порт RJ-45 WAN/LAN со скоростью до 2,5 Гбит/с и три гигабитных разъёма LAN. Маршрутизатор поддерживает Mesh-сети, позволяющие объединять несколько устройств в единую беспроводную сеть. Среди программных возможностей — встроенный брандмауэр, управление трафиком с помощью чёрного списка и гостевой Wi-Fi. В будущих обновлениях производитель обещает добавить расписание работы беспроводной сети, родительский контроль и белые списки.

Стоимость Devolo WiFi 7 BE9300 в Европе составляет 250 евро за одно устройство. Комплект из двух маршрутизаторов оценён в 480 евро, а из трёх — в 700 евро. Такие наборы могут пригодиться для расширения покрытия в больших квартирах и домах, хотя фактическая скорость и дальность связи будут зависеть от планировки помещений, помех и возможностей подключённых устройств.