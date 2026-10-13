На платформе Xiaomi появился умный выключатель с энергопотреблением от 0,06 Вт

Умный выключатель Lingpu Magnetic Latching Low-Power E7S, который появился на онлайн-платформе Xiaomi, поступит в продажу в Китае 17 октября. Цена белой версии начинается с 32 юаней за одноклавишную модель и достигает 59 юаней за четырёхклавишную. Серые варианты стоят от 35 до 62 юаней соответственно.

Панель выполнена в плоском дизайне, её толщина составляет около 6,9 мм. Индикатор поддерживает белую и оранжевую подсветку с плавной регулировкой яркости, чтобы свет не мешал в темноте.

Производитель делает акцент на низком энергопотреблении. В режиме ожидания четырёхклавишная версия расходует около 0,08 Вт при максимальной яркости индикатора, а одноклавишная — примерно 0,06 Вт. По заявлению компании, энергия расходуется преимущественно в момент переключения, тогда как магнитный фиксирующий механизм не потребляет электричество в установленном положении. Также заявлена защита от импульсных перенапряжений, превышающая требования национального стандарта в три раза.

В конструкции используется запатентованный плавающий механизм: плата и клавиши закреплены на верхней панели, что должно снижать риск отказа при деформации во время монтажа. Выключатель поддерживает Bluetooth Mesh 2.0, быстро реагирует на команды и позволяет объединять устройства в физические группы.