Обновленный смартфон утратил версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а в базе теперь 6 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ

9000 мАч, 67 Вт, IP69K — и меньше памяти за те же деньги. Представлен Redmi Note 17 Pro Refresh

Redmi представила обновлённую версию смартфона Note 17 Pro — Refresh. Аппарат не получил новых камер или других ключевых компонентов, но обзавёлся двумя новыми вариантами оформления и дополнительной конфигурацией с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Стартовая цена Redmi Note 17 Pro Refresh составляет 1599 юаней (около $340), однако для первых покупателей действует скидка 200 юаней (примерно $30).

Смартфон доступен в трёх цветах: песочно-оранжевом, зелёном и чёрном. Оранжевый и зелёный варианты появились впервые. Для сравнения, стандартная версия предлагалась в чёрном, белом, голубом и фиолетовом цветах.

Покупателям доступны три конфигурации памяти: 6/256 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. У первоначальной версии выбор был шире: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/256 ГБ. Таким образом, обновлённая модель лишилась вариантов с 512 ГБ флеш-памяти и 12 ГБ ОЗУ.

Остальные характеристики остались прежними. Redmi Note 17 Pro Refresh построен на SoC Snapdragon 6s Gen 4, оснащен 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Плоский экран OLED — с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Corning, а корпус защищен в соответствии со степенью IP69K.