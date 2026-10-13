Умная сушилка для белья с нагрузкой до 35 кг и ярким светильником на 2400 лм. Представлена Haier M1 Plus

Haier представила электрическую сушилку для белья M1 Plus с функцией голосового управления на основе искусственного интеллекта. Устройство распознаёт команды без подключения к интернету и позволяет голосом поднимать и опускать сушильную штангу, а также включать и выключать освещение.

Сушилка предлагает 80 мест для размещения белья: 54 отверстия для подвешивания, 24 универсальных зажима и две выдвижные перекладины длиной 2,13 м для крупных вещей, в том числе одеял. Предусмотрено разделение зон для детской и повседневной одежды, вещей домашних животных и габаритного текстиля. Толщина конструкции составляет всего 8,5 см, а встроенный светильник длиной 39,7 дюйма и мощностью 24 Вт обеспечивает световой поток 2400 лм при цветовой температуре 6500 К.

Заявленная динамическая грузоподъёмность достигает 35 кг. Пользователь может сохранять удобную высоту опускания штанги, а автоматика поддерживает подъём по жесту, защиту от перегрузки и остановку с отскоком при обнаружении препятствия. Основной блок выполнен из углеродистой стали, сушильные перекладины — из алюминиевого сплава шестой серии, а трос изготовлен из нержавеющей стали марки 304. Производитель также предусмотрел многослойное защитное покрытие металлических элементов.

Стартовая цена новинки на китайском рынке составляет 689 юаней.