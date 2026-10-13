Nvidia празднует 20-летие знаковой видеокарты GeForce 8800 GTX

Довольно знаковая для Nvidia видеокарта GeForce 8800 GTX вскоре будет праздновать своё 20-летие, но компания решила начать заранее, поздравив саму себя и геймеров, а также запустив небольшой розыгрыш.

GeForce 8800 GTX была анонсирована 8 ноября 2006 года вместе с младшей моделью GTS и в тот же день поступила в продажу по цене 600 долларов. Да, флагманы раньше стоили столько.

GeForce 8800 GTX ознаменовала переход на DirectX 10, так как была первой картой компании с поддержкой этого API. Кроме того, с этой картой дебютировала унифицированная шейдерная архитектура, а заодно программная платформа CUDA.

В честь юбилея Nvidia вспоминает игры, связанные с этим поколением карт, включая World of Warcraft, Battlefield 2, The Elder Scrolls IV: Oblivion и Crysis. Также компания разыгрывает физические коллекционный карточки Steam.

Наш обзор GeForce 8800 GTX вы можете прочесть здесь.