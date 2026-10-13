Apple выходит на рынок умного дома с камерами на базе ИИ, умным замком и термостатом. Партнерами стали LG и Schneider Electric

LG подготовила для Apple целую линейку камер

Apple представила Home Collection — линейку аксессуаров для умного дома, разработанную совместно с LG Electronics и Schneider Electric. Устройства интегрируются в экосистему Apple Home и управляются через приложение «Дом» или голосового помощника Siri.

Apple выходит на рынок умного дома с камерами на базе ИИ, умным замком и термостатом. Партнерами стали LG и Schneider Electric
Источник изображения: Apple

Большую часть устройств выпустит LG Electronics. Компания представила видеозвонок LG Video Doorbell Wired с двумя камерами, Floodlight Cam с цветным ночным видением, Outdoor Cam для наблюдения за территорией и Indoor Cam для помещений. Последняя может автоматически менять направление съёмки в зависимости от ситуации. Все четыре модели распознают людей, домашних животных, автомобили и посылки.

При наличии подходящей подписки iCloud+ и совместимого оборудования Apple Intelligence сможет создавать краткие видеосводки и находить записи по запросам на естественном языке. Камеры поддерживают зашифрованное хранение истории событий за последние 10 дней. Кроме того, у них есть локальное хранилище, позволяющее продолжать запись при отключении Wi-Fi.

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Источник изображения: Apple

Умный замок LG Smart Deadbolt Lock использует технологию Ultra Wideband, чтобы определять приближение владельца с авторизованным iPhone или Apple Watch и автоматически открывать дверь. Предусмотрены и другие способы разблокировки: NFC, цифровой код и физический ключ. Замок совместим с протоколом Matter и может выполнять основные функции без подключения к интернету.

Для управления климатической системой дома LG и Schneider Electric разработали термостаты с поддержкой Apple Adaptive Temperature. Система учитывает данные iPhone и автоматически регулирует отопление и охлаждение в зависимости от того, находятся ли жильцы дома, спят или отсутствуют. В континентальной части США совместимые устройства смогут использовать функцию Clean Energy Guidance, перенося работу климатической системы на периоды с более дешёвой или экологически чистой электроэнергией.

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Источник изображения: Apple

Все девять устройств поддерживают беспроводную сеть Thread. Apple утверждает, что настройка выполняется одним касанием на iPhone, без необходимости устанавливать отдельные приложения и создавать дополнительные учётные записи. Данные умного дома защищены сквозным шифрованием, которое, по заявлению компании, не позволяет даже производителям устройств получать к ним доступ.

Датчик температуры стоит 40 долларов, термостат — 200 долларов. Камера Indoor Cam тоже стоит 200 долларов, видеозвонок Video Doorbell Wired — 250 долларов, Outdoor Cam — 300 долларов, Floodlight Cam — 400 долларов. Умный замок обойдётся в 350 долларов.

Поставки Apple Home Collection начнутся в декабре 2026 года, некоторые аксессуары появятся в начале 2027 года. Камеры будут доступны в США, Канаде и Великобритании. Замок, термостаты и датчики температуры на первом этапе поступят в продажу только в США и Канаде.

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