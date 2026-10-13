«Автотека» начала проверять историю автомобилей из Китая

Информация поступает от международных партнеров

В «Автотеке» появились отчеты об истории эксплуатации автомобилей в Китае. Об этом сообщила пресс-служба «Авито». Новая возможность запущена в пилотном режиме и позволяет проверить машину до ввоза в Россию или после него. Для этого нужно ввести VIN на сайте сервиса.

«Автотека» начала проверять историю автомобилей из Китая
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

По данным «Автостата», за январь — сентябрь 2026 года в Россию ввезли 334,3 тыс. подержанных автомобилей — на 4% больше, чем годом ранее. Около четверти машин прибыли из Китая. При этом получить сведения об их эксплуатации до ввоза бывает сложно из-за отсутствия единого открытого реестра в КНР.

Зарубежный отчет может содержать данные о ДТП, пробеге, количестве владельцев, ремонтах, страховых выплатах, техническом обслуживании, затоплениях, возгораниях и использовании машины в такси. Также в нем могут отображаться сведения об угоне, розыске и замене подушек безопасности. Проверить можно автомобили любых марок, эксплуатировавшиеся в Китае.

Информация поступает от международных партнеров, включая участников авторынка, Страховое бюро и Управление дорожного движения КНР. Данные о российских ДТП, пробеге, юридической чистоте и других событиях по-прежнему доступны в отдельном отчете «Автотеки».

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