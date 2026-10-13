Nvidia готовит RTX 5080 с 24 ГБ памяти

Nvidia, по данным источников отрасли, собирается вернуть в производство видеокарту RTX 5080 с 24 ГБ памяти, которая изначально планировалась как RTX 5080 Super.

Предполагается, что модель выйдет в первом квартале 2027 года и займёт место флагмана игровой линейки на фоне дефицита RTX 5090. Причиной изменений называют перераспределение графических процессоров GB202 в пользу более прибыльных профессиональных ускорителей, а также подорожание видеопамяти из-за высокого спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Источник изображения: mydrivers // Nvidia

Согласно утечке, RTX 5080 24GB получит графический процессор GB203 с 10 752 ядрами CUDA и память GDDR7 объёмом 24 ГБ. При этом 256-битная шина памяти останется такой же, как у версии на 16 ГБ, а энергопотребление составит около 415 Вт. Ранее выпуск модели якобы отложили из-за резкого роста стоимости памяти, однако теперь Nvidia может использовать её для заполнения ниши между обычными игровыми видеокартами и профессиональными решениями.

Ожидаемая цена RTX 5080 24GB составляет $2000–3000. Для сравнения, стартовая цена RTX 5080 с 16 ГБ памяти составляла $1000.