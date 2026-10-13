Цены на RTX 50 остаются высокими даже в среднем сегменте, а дефицит флагманов может усилиться.

Nvidia RTX 5090 исчезла из продажи, предварительно подорожав до $10 000, а RTX 5080 стоит почти $2500 в Японии

На японском рынке видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 возник серьёзный дефицит. По данным местных розничных сетей, флагманская RTX 5090 полностью распродана, а цена топовых модификаций RTX 5080 приблизилась к $2500.

Перед исчезновением из продажи RTX 5090 предлагалась примерно за $10 000. Сейчас приобрести её в обычной рознице Японии нельзя, а на вторичном рынке продавцы устанавливают ещё более высокие цены.

Источник изображения: mydrivers // Nvidia

Ранее появились сообщения о возможном прекращении поставок графического процессора GB202 для игровых видеокарт GeForce. Согласно этим данным, Nvidia может отказаться от выпуска RTX 5090 и китайской RTX 5090 D v2, направив оставшиеся чипы на профессиональные ускорители RTX PRO. Если эта информация подтвердится, запасы игровых флагманов будут сокращаться, а вероятность новых поставок снизится. Официального подтверждения такого решения в приведённых данных нет.

Высокие цены затронули и другие модели серии. В Японии ASUS RTX 5060 Ti Dual White с 8 ГБ памяти стоит от $749, MSI Ventus — около $881, а модификации Gigabyte AORUS достигают $1292. За RTX 5070 продавцы просят примерно $900–1200, тогда как цены на RTX 5070 Ti начинаются с $1454 и доходят до $1795 за ASUS ProArt.