Россияне увидят сближения Луны с Юпитером и Венерой

Самое тесное сближение с Юпитером ожидается в ночь на 3 ноября, а с Венерой — перед рассветом 7 ноября.

В начале ноября жители России смогут наблюдать два заметных астрономических явления — сближения Луны с Юпитером и Венерой.

Как сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков, для наблюдений не понадобятся телескопы или бинокли: обе планеты достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть невооружённым глазом при подходящих погодных условиях.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября Луна приблизится к Юпитеру. Освещённость лунного диска составит около 38%, а в районе Красноярска угловое расстояние между небесными телами сократится примерно до 39 угловых минут. Юпитер будет иметь звёздную величину −2,0, поэтому пара окажется хорошо заметной на ночном небе.

Ещё одно сближение произойдёт утром 7 ноября: тонкий серп Луны, освещённый примерно на 5%, окажется рядом с Венерой в созвездии Девы. Угловое расстояние между ними составит около 5 градусов, а блеск Венеры достигнет −4,5 звёздной величины. Лучше всего наблюдать это явление перед восходом Солнца, выбрав место с открытым видом на небо.