На УАЗе тайно майнили криптовалюту

На территории дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент» в Ульяновске обнаружили нелегальную ферму для майнинга криптовалюты. Оборудование находилось в подвале одного из производственных корпусов на Московском шоссе. По предварительным оценкам, ущерб от безучётного потребления электроэнергии превысил 1 млн рублей.

Факт обнаружения оборудования подтвердил изданию «Улпресса» руководитель департамента информации и общественных связей ООО «УАЗ» Константин Сазонов. По его словам, служба безопасности предприятия продолжает взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы установить причастных к организации майнинга. На заводскую площадку прибыли сотрудники полиции для осмотра и изъятия техники. По предварительным данным, оборудование спрятали в подвале цеха, куда можно было попасть через скрытые лазы, замаскированные металлическими листами.