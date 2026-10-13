На УАЗе тайно майнили криптовалюту

На заводе УАЗа тайно добывали криптовалюту за счёт электроэнергии предприятия

На территории дочернего предприятия «УАЗ Автокомпонент» в Ульяновске обнаружили нелегальную ферму для майнинга криптовалюты. Оборудование находилось в подвале одного из производственных корпусов на Московском шоссе. По предварительным оценкам, ущерб от безучётного потребления электроэнергии превысил 1 млн рублей.

На УАЗе тайно майнили криптовалюту
Источник изображения: УАЗ

Факт обнаружения оборудования подтвердил изданию «Улпресса» руководитель департамента информации и общественных связей ООО «УАЗ» Константин Сазонов. По его словам, служба безопасности предприятия продолжает взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы установить причастных к организации майнинга. На заводскую площадку прибыли сотрудники полиции для осмотра и изъятия техники. По предварительным данным, оборудование спрятали в подвале цеха, куда можно было попасть через скрытые лазы, замаскированные металлическими листами. 

 

Предыдущая публикация: Пятиметровый бак готов: Китай приближается к запуску многоразовой ракеты Nebula-2Следующая публикация: Intel представила ИИ-ускоритель D270 с довольно слабым GPU и памятью LPDDR5X
Главное
Все новости
8 минут назадБолее 3000 долларов за портативную Windows-приставку. Lenovo Legion Go Gen 2 невероятно подорожала с момента выхода
14 минут назад20 000 мАч и 67 Вт за 40 долларов. Мобильный аккумулятор Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 вышел на глобальный рынок
18 минут назадIntel представила ИИ-ускоритель D270 с довольно слабым GPU и памятью LPDDR5X
48 минут назад1Пятиметровый бак готов: Китай приближается к запуску многоразовой ракеты Nebula-2
456 запусков сверхтяжелой ракеты в год: SpaceX готовит новый масштаб для Starship21:281456 запусков сверхтяжелой ракеты в год: SpaceX готовит новый масштаб для Starship В 18 раз больше, чем разрешено сейчас
20:56Российские учёные обнаружили на Марсе три десятка «водных оазисов»
20:522Nvidia создала новый режим генератора кадров DLSS, который быстрее, но имеет компромиссы в качестве изображения
20:41Sony представила полностью чёрную PS5 Midnight Black за 350 долларов. Но это региональная версия только для Японии
20:335Полноценный компьютер на Ryzen AI 400 внутри обычной клавиатуры. HP представила EliteBoard G2a
20:232GTA VI на ПК может выйти быстрее, чем когда-либо в современной истории серии
Apple выходит на рынок умного дома с камерами на базе ИИ, умным замком и термостатом. Партнерами стали LG и Schneider Electric20:192Apple выходит на рынок умного дома с камерами на базе ИИ, умным замком и термостатом. Партнерами стали LG и Schneider Electric LG подготовила для Apple целую линейку камер
20:108Nvidia празднует 20-летие знаковой видеокарты GeForce 8800 GTX
19:191«Автотека» начала проверять историю автомобилей из Китая
16:527Посадочный модуль Griffin-1 прошел испытания NASA перед полетом на Луну
16:4913Восстание машин начнется с робота-пылесоса? ИИ сможет «размножаться» через телевизоры, холодильники и другую умную технику
16:4119Microsoft прекратила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro
16:3613128 ГБ памяти, титан, керамика и сапфировое стекло, регистрация ЭКГ, водозащита, GPS и 18 дней автономной работы. Представлены умные часы Garmin MARQ Gen 3
16:312Apple представила HomePod mini 2 с ИИ и светомузыкой
16:244Apple представила более дорогую Apple TV 4K с Siri AI
16:157Apple представила умный домашний центр HomeView с экраном на 7 дюймов
Nvidia представила улучшенную DLSS 5: в 2 раза быстрее, а памяти потребляет на 20% меньше16:1219Nvidia представила улучшенную DLSS 5: в 2 раза быстрее, а памяти потребляет на 20% меньше Сама модель стала компактнее
16:0110Мобильный номер на всю страну: 87 тысяч россиян воспользовались новой услугой
15:5813В России вновь начнут продавать мотоциклы Jawa — раскрыты четыре модели
15:446Белорусский Avior показал эскизы нового пикапа с постоянным полным приводом
15:3212Max начал предупреждать об опасных ссылках и блокировать контакты мошенников
15:194Астероид диаметром 2,5 км вращается так быстро, что должен был разрушиться: обсерватория имени Веры Рубин нетипичный космический объект
14:554Samsung может отказаться от выпуска пылесосов вслед за уходом с китайского рынка бытовой техники
14:285Искусственная сетчатка, мозговые органоиды и солнечные панели: SpaceX запустила космический корабль Dragon к МКС — и он вернется на Землю
14:036В криптокошельки Ledger тайно встраивали eSIM и LTE-модули для кражи ключей — похищено криптовалюты на $93 млн
Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда13:342Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда Первая волна релиза ColorOS 17 на глобальном рынке стартует 29 октября
13:0719Российское ПО для запуска Android-приложений на защищённой российской ОС «Авроре» продают за 794 млн рублей
12:468Облако бесплатно: Yandex Cloud не будет брать деньги с клиентов до ноября