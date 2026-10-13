Intel представила ИИ-ускоритель D270 с довольно слабым GPU и памятью LPDDR5X

Цена не объявлена

Компания Intel представила новый ИИ-ускоритель. Новинка называется Intel D270, и это не конкурент топовым решениям Nvidia и AMD.

Новая модель, которая относится к линейке Crescent Island, ориентирована не на обучение, а на задачи вывода ИИ. В основе тут лежит GPU всего с 32 ядрами на архитектуре Xe3P. Напомним, столько же ядер у Arc Pro B70 и столько же должно было быть у игровой видеокарты Arc B770. Правда, в последних двух используется архитектура Xe2, но сравнение корректно с той стороны, что даёт понять, что новый ИИ-ускоритель Intel не чета чудовищам Nvidia и AMD с десятками тысяч вычислительных блоков. Впрочем, можно сравнить этот GPU с Arc B390, который используется в виде iGPU в процессорах Panther Lake. У последнего 12 ядер Xe3, то есть всего втрое меньше, чем у ИИ-ускорителя.

Intel представила ИИ-ускоритель D270 с довольно слабым GPU и памятью LPDDR5X
Источник изображения: Intel

С памятью ситуация интересная. Во-первых, тут используется LPDDR5X вместо GDDR. Во-вторых, собственная карта Intel предложит лишь 160 ГБ, однако при этом партнёры компании смогут предлагать конфигурации вплоть до 480 ГБ. Да, в отличие от AMD и Nvidia компания Intel будет продвигать D270 на рынке примерно так же, как и игровые видеокарты, то есть будет создавать их сама, но также их смогут выпускать и другие компании.

GPU обеспечивает производительность в режиме FP8 в 1,3 PFLOPS. Поддерживается PCIe 5.0, а TDP составляет всего 350 Вт, что немало для игровой видеокарты, но ничто на фоне современных ИИ-ускорителей конкурентов.

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