Пятиметровый бак готов: Китай приближается к запуску многоразовой ракеты Nebula-2

Китайская частная компания Deep Blue Aerospace завершила производство топливного бака диаметром 5 м для ракеты Nebula-2. Этот компонент из нержавеющей стали стал одним из крупнейших изделий такого типа, изготовленных в частном космическом секторе Китая. Разработка ракеты предусматривает многоразовое использование первой ступени и её возвращение на стартовую площадку с помощью механических захватов по принципу «палочек для суши», как это делает SpaceX при помощи своей башни «Мехазилла».

Nebula-2 создаётся для коммерческих запусков и сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 25 т полезной нагрузки. Первая ступень получит 11 двигателей Thunder-RS с суммарной тягой 12 446 кН на старте, а вторая — один двигатель, оптимизированный для работы в вакууме. По данным Global Times, конструкция рассчитана более чем на 20 повторных полётов.

Ракету планируют использовать для развёртывания крупных спутниковых группировок, включая системы спутникового интернета, а также для запуска тяжёлых аппаратов на среднюю околоземную орбиту и в качестве разгонного блока для выхода на геопереходную орбиту. Компания рассчитывает привлечь заказчиков как внутри Китая, так и на международном рынке.

Завершение изготовления бака открывает путь к следующим этапам разработки. Испытания двигательной установки второй ступени Nebula-2 планируется провести до конца года. При этом пока речь идёт о подготовке отдельных компонентов: о сроках первого полноценного запуска и демонстрации захвата возвращающейся ступени компания в приведённом сообщении не объявляла.

Идея возвращать ускоритель непосредственно на стартовую площадку с помощью механических захватов получила известность благодаря системе Mechazilla компании SpaceX. Во время пятого испытательного полёта Starship в октябре 2024 года башня впервые успешно поймала ускоритель Super Heavy своими манипуляторами. Такой подход позволяет отказаться от посадочных опор и потенциально сократить время подготовки ракеты к следующему запуску, поскольку ступень не нужно доставлять обратно с морской платформы.

Китайские разработчики параллельно испытывают и другие способы возвращения ракетных ступеней. В июле государственная программа Long March-10B достигла важного этапа, испытав морскую систему перехвата ступени с помощью сетки на платформе. В августе частная компания LandSpace успешно вернула первую ступень ракеты Zhuque-3 на сушу с использованием раскладывающихся посадочных опор.

На рынке усиливается конкуренция между Deep Blue Aerospace, LandSpace, Space Pioneer, i-Space и Galactic Energy. Компании борются за контракты на вывод спутников для национальных мегагруппировок Guowang и Qianfan. Успех Nebula-2 будет зависеть не только от грузоподъёмности ракеты, но и от того, удастся ли подтвердить надёжность многоразовой конструкции и обеспечить быстрый повторный запуск.