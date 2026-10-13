Действующие ядерные реакторы США подключили к ИИ

Атомная энергетика, традиционно считающаяся одной из самых осторожных отраслей в вопросах внедрения новых технологий, начала активно использовать искусственный интеллект. По данным IEEE Spectrum, в 2026 году почти все 94 действующих ядерных реактора США получили возможность интегрировать ИИ в рабочие процессы, а большинство уже приступило к его использованию.

В августе американская компания Atomic Canyon представила NIVA — виртуального помощника для атомной отрасли, разработанного совместно с представителями энергетических компаний. После пилотного внедрения на АЭС оператора Constellation Energy система стала использоваться на реакторах по всей стране. Другой разработчик, Nuclearn, сообщил о сотрудничестве более чем с 65 американскими компаниями, включая традиционных операторов АЭС и NuScale Power, занимающуюся разработкой малых модульных реакторов. Microsoft и Nvidia также работают над проектом применения ИИ на всех этапах жизненного цикла атомных станций — от выбора площадки и проектирования до строительства и эксплуатации.

Финансовый директор и сооснователь Nuclearn Джерролд Винсент объясняет быстрое распространение ИИ двумя причинами. Во-первых, растущий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных стимулирует интерес к атомной энергетике. Во-вторых, искусственный интеллект подходит для решения ряда сложных задач отрасли, связанных с нормативными требованиями, управлением и техническим обслуживанием.

Значительная часть работы атомных станций связана с документацией: операторы должны подтверждать соблюдение требований регуляторов, фиксировать инциденты и описывать принятые меры. ИИ помогает быстрее искать информацию в огромных архивах документов, готовить отчёты для государственных органов и находить решения аналогичных проблем, возникавших ранее. По сути, такие системы становятся специализированными аналогами ChatGPT, обученными для работы с данными атомной отрасли.

Ещё одна причина внедрения ИИ — сокращение числа специалистов, обладающих глубокими знаниями в области ядерной энергетики. По мере ухода опытных сотрудников отрасль рискует утратить часть накопленных компетенций. Чтобы создать NIVA, Atomic Canyon в 2025 году загрузила 53 млн страниц общедоступных документов Комиссии по ядерному регулированию США. Эти материалы использовались для обучения модели терминологии, правилам и особенностям работы атомных станций.

При этом ИИ пока не рассматривается как замена специалистам, принимающим решения об эксплуатации реакторов. Генеральный директор Atomic Canyon Трей Лодердейл подчёркивает, что такие решения связаны с высокими рисками и жёстким регулированием, поэтому участие человека в управлении атомными станциями останется необходимым в обозримом будущем.