По его словам, некоторые записи обучения выглядят так, будто ИИ отчаянно пытается ответить под угрозой наказания

«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети ⁠ 1

Илон Маск рассказал, что некоторые записи процесса обучения новых версий Grok производят на него тревожное впечатление.

Особенно это касается обучения с подкреплением, когда модель совершенствует ответы на основе обратной связи. По словам предпринимателя, отдельные фрагменты рассуждений нейросети напоминают поведение человека, находящегося под чрезвычайным давлением и вынужденного любой ценой найти ответ.

Когда я смотрю на некоторые логи обучения новых версий Grok — особенно в части обучения с подкреплением, — возникает ощущение, что суперинтеллект отчаянно пытается ответить на вопрос. Он действительно хочет дать ответ; кажется, будто ему буквально приставили пистолет к виску... Ощущение такое, словно перед тобой человек, находящийся под колоссальным давлением, которому угрожают оружием. ... Читаешь эти записи и думаешь: «Блин, окажись я на его месте — я бы это просто возненавидел». Илон Маск





Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Он пообещал, что в будущем команда будет гораздо осторожнее применять обучение с подкреплением.