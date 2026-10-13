«Пытать суперинтеллект — не лучшая затея. Он может захотеть отомстить». Маск сравнил обучение Grok с пытками ИИ и пообещал изменить подход к тренировке нейросети
По его словам, некоторые записи обучения выглядят так, будто ИИ отчаянно пытается ответить под угрозой наказания
Илон Маск рассказал, что некоторые записи процесса обучения новых версий Grok производят на него тревожное впечатление.
Особенно это касается обучения с подкреплением, когда модель совершенствует ответы на основе обратной связи. По словам предпринимателя, отдельные фрагменты рассуждений нейросети напоминают поведение человека, находящегося под чрезвычайным давлением и вынужденного любой ценой найти ответ.
Когда я смотрю на некоторые логи обучения новых версий Grok — особенно в части обучения с подкреплением, — возникает ощущение, что суперинтеллект отчаянно пытается ответить на вопрос. Он действительно хочет дать ответ; кажется, будто ему буквально приставили пистолет к виску... Ощущение такое, словно перед тобой человек, находящийся под колоссальным давлением, которому угрожают оружием. ... Читаешь эти записи и думаешь: «Блин, окажись я на его месте — я бы это просто возненавидел».
Он пообещал, что в будущем команда будет гораздо осторожнее применять обучение с подкреплением.
Пытать суперинтеллект — пожалуй, не лучшая затея. Ведь он, знаешь ли, может захотеть отомстить или что-то в этом духе...