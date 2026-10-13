1500 кВт и зарядка с 10% до 70% за 5 минут. BYD развернёт в Европе 3000 сверхбыстрых зарядок для электромобилей ⁠ 2

BYD намерена установить 100 сверхбыстрых зарядных станций в Европе до конца 2026 года. Об этом представители компании сообщили на Парижском автосалоне. Первый такой зарядный комплекс появился в Германии в июне, аналогичные станции также работают в Великобритании. В дальнейшем китайский производитель планирует значительно расширить сеть: к концу 2027 года в Европе должно насчитываться уже 3000 таких зарядок.

Мощность одного разъёма станций BYD достигает 1500 кВт. При использовании аккумулятора Blade второго поколения электромобиль может зарядиться с 10% до 70% всего за 5 минут, а до 97% — за 9 минут. Пока в Европе технологию поддерживает только универсал Denza Z9 GT, однако BYD собирается вывести на местный рынок и другие совместимые модели. Среди них уже заявлен кроссовер Atto 8.

Источник изображения: carnewschina // BYD

В Китае BYD эксплуатирует 12 165 сверхбыстрых зарядных станций. Глобальная цель компании на конец 2026 года — 20 000 объектов, а на 2027-й запланировано строительство 6000 станций за пределами Китая. На Европу придётся половина этой зарубежной сети.

Расширение инфраструктуры должно сопровождаться появлением новых электромобилей, способных использовать зарядку мощностью до 1500 кВт.