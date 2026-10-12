NexPhone позволит переключаться между Android 17, Linux и Windows 11

Смартфон NexPhone с Windows 11 задержится до весны 2027 года ⁠ 1

Смартфон NexPhone с поддержкой Windows 11 выйдет в марте 2027 года вместо изначально запланированного третьего квартала 2026 года. Дополнительное время разработчик Nex Computer намерен потратить на доработку программного обеспечения.

Главная особенность NexPhone — возможность переключаться между тремя операционными системами: Android 17, Debian Linux и Windows 11. Для последней предусмотрен специальный мобильный интерфейс в стиле Windows Phone. При подключении монитора, клавиатуры и мыши смартфон можно использовать как настольный компьютер.

NexPhone получил процессор Qualcomm QCM6490, сопоставимый по производительности со Snapdragon 778G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD. Устройство оснащено 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, предусмотрена беспроводная зарядка. Основная камера имеет разрешение 64 Мп, сверхширокоугольная — 13 Мп, фронтальная — 10 Мп. Смартфон толщиной 13,1 мм весит 256 г. Производитель также заявляет о повышенной устойчивости корпуса к падениям.

NexPhone можно зарезервировать в интернет-магазине компании за $600. Для оформления предзаказа требуется внести депозит в размере $200.