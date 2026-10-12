В России крупнейший в истории заказ на спутники связи — 7 аппаратов уже в производстве ⁠ 1

Мероприятия по созданию российских геостационарных спутников связи и вещания с бюджетом 53,75 млрд рублей перенесли из нацпроекта «Развитие инфраструктуры связи» в госпрограмму «Информационное общество». Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

По словам министра, сейчас в России строят семь таких аппаратов. Он назвал этот проект, вероятно, крупнейшим заказом на производство отечественных спутников за всю историю отрасли.

Шадаев также подчеркнул, что все семь спутников будут полностью производиться в России. Ранее оборудование этого типа для российских геостационарных аппаратов в основном выпускалось за рубежом.