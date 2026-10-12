МТС встроил сбор пожертвований в платежный сервис «МТС Pay»

Оператор МТС добавил в «МТС Pay» возможность перечислять пожертвования на благотворительность во время оплаты покупок. Первым партнером нового направления стал фонд «Система». Сервис уже помог организовать сбор средств на подготовку к школе детей из социальных учреждений в пяти регионах России.

Пожертвования доступны на сайте МТС и в приложении «Мой МТС». При выборе оплаты через «МТС Pay» пользователь может открыть раздел «Сбор средств», указать сумму и нажать кнопку «Отправить помощь». Деньги поступают в фонд, организовавший сбор, а пользователь возвращается к экрану оплаты. Благотворительный взнос оформляется отдельной транзакцией и не входит в стоимость покупки.

Фонд «Система» стал первой некоммерческой организацией, подключенной к новой площадке. МТС намерен расширить список партнеров и приглашает к сотрудничеству проверенные НКО разных направлений и масштабов из различных регионов страны. В дальнейшем возможность пожертвований планируют распространить на партнерские площадки, использующие «МТС Pay».