«Росатом» оснастил АЭС «Руппур» в Бангладеш цифровым помощником операторов

АЭС строится по российскому проекту в 160 км от Дакки

«Росатом» завершил оснащение двух энергоблоков АЭС «Руппур» в Бангладеш автоматизированными системами управления технологическими процессами. Они включают около 20 тыс. единиц оборудования для 43 систем и позволяют отслеживать более 7 тыс. параметров работы станции.

В состав комплекса входит система информационной поддержки оператора (СИПО), разработанная на основе цифрового двойника энергоблока. Она анализирует данные 360 технологических систем, выявляет отклонения и предлагает персоналу рекомендации на основе более чем 80 инструкций, включая противоаварийные.

Система уже участвует в пусковых операциях первого энергоблока. На втором её также установят. По данным «Росатома», СИПО поможет операторам быстрее реагировать на изменения в работе оборудования и снизить эксплуатационные затраты. «Руппур» стала первой зарубежной атомной станцией госкорпорации, где внедрили эту разработку.

АЭС строится по российскому проекту в 160 км от Дакки. Станция будет включать два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ общей мощностью 2400 МВт. Контракт на строительство заключили 25 декабря 2015 года.