Еще 1,8 тыс. поселений подключат к интернету в 2027 году

В России не останется поселений без интернета к 2030 году

В России планируют обеспечить интернетом все малочисленные населенные пункты к концу 2030 года. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

По словам главы ведомства, за последние шесть лет доступ к мобильному интернету LTE получили более 8 тыс. населенных пунктов. В 2027 году подключение планируют организовать еще в 1,8 тыс. поселений.

Программа предусматривает подключение к интернету населенных пунктов с численностью населения от 100 до 1 тыс. человек. Помимо доступа к сети, там намерены создать полноценную инфраструктуру мобильной связи LTE.

Как отметил Шадаев, к концу 2030 года в России не должно остаться малочисленных населенных пунктов, жители которых не имеют доступа к интернету.