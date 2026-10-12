Это новый флагман OnePlus. Представлен OnePlus 16: 9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K, улучшенный GPS — за $850

OnePlus сегодня официально флагманский смартфон OnePlus 16. Продажи в Китае стартуют 13 октября. Версия 12/256 ГБ оценена в 5999 юаней ($895), а на старте продаж её можно приобрести за 5699 юаней ($850). Версия 12/512 ГБ стоит 6799 юаней ($1015), на старте — 6499 юаней ($970), версия 16/512 ГБ —7499 юаней ($1120) и 7199 юаней ($1075) соответственно. Топовая конфигурация 16 ГБ/1 ТБ — 8499 юаней ($1270) и 8199 юаней ($1225) соответственно. Первые покупатели в подарок получат беспроводные наушники Oppo Enco R5 стоимостью 299 юаней (около $45) и магнитный аксессуар OnePlus Magnetic Ice Card Mini за 199 юаней (около $30).

OnePlus 16 получил дисплей с кадровой частотой 185 Гц (в играх) и 165 Гц (в системе и в приложениях). Компания обещает стабильные 185 кадров в секунду в PUBG Mobile и Delta Force. Диагональ экрана — 6,78 дюйма, разрешение — 1,5К.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Также смартфон получил игровой движок Wind Chaser Game Kernel.

Смартфон оснащён аккумулятором Glacier ёмкостью 9000 мА·ч — крупнейшим в истории флагманов OnePlus. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная — 50 Вт, а также обратная проводная зарядка на 27 Вт. Предусмотрена функция сквозного питания — позволяющая питать в обход аккумулятора.

Основная камера получила датчик оптического формата 1/1,4 дюйма с разрешением 200 Мп. Основной модуль дополнен перископным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельным сенсором формата 1/1,95 дюйма. Сверхширокоугольная камера — с 50-мегапиксельным датчиком, и во фронтальной камере тоже применяется 50-мегапиксельный сенсор.

Корпус защищен в соответствии со степенью IP69K. Среди прочих особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, трёхдиапазонный GPS, чип NFC, порт USB 3.2.

OnePlus 16 работает под управлением ColorOS 17. Оболочка получила обновлённый дизайн, функции заметок с использованием искусственного интеллекта и инструменты для работы с учебными материалами: распознавание ключевых моментов, перевод формул и помощь в решении сложных задач.