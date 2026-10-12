Gemini, OLED и сменный аккумулятор: Google представила Fitbit Edge

Устройство поступит в продажу 27 октября по цене 180 долларов

Компания Google представила фитнес-браслет Fitbit Edge с OLED-дисплеем, расширенным мониторингом здоровья и сменным аккумулятором. Новинка поддерживает отслеживание более 50 видов тренировок и предлагает визуальные подсказки в реальном времени. По данным Google, точность встроенного GPS выросла на 40%, а определение фаз сна стало на 15% точнее по сравнению с предыдущими поколениями.

Gemini, OLED и сменный аккумулятор: Google представила Fitbit Edge
Источник изображения: Google

Fitbit Edge совместим с Google Health Coach на базе Gemini. При наличии подписки Google Health Premium сервис анализирует данные о здоровье и физической активности, составляет индивидуальные планы тренировок и корректирует их с учетом расписания пользователя.

Браслет также оснащен системой Health Guardian для выявления существенных изменений показателей здоровья. Непрерывный мониторинг пульса и приложение ЭКГ позволяют получать уведомления о потенциально опасных отклонениях сердечного ритма.

Аккумулятор емкостью 65 мАч обеспечивает до недели работы при полной зарядке за 90 минут. Пятиминутной подзарядки хватит на целый день. Корпус защищен от воды и пыли (IP68), а батарею можно заменить.

Устройство доступно для предзаказа в четырех цветах. Также предусмотрена специальная версия Stephen Curry Edition с оформлением в баскетбольном стиле стоимостью от $220. При покупке Google предоставляет три месяца подписки Health Premium.

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