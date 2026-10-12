10 000 мАч, цветной экр и 67 Вт за $30. Представлен мобильный аккумулятор OnePlus SUPERVOOC 67W Pocket Charging Power Bank

По одному порту USB-A и USB-C, а также кабель питания в комплекте

Вместе с новым флагманом OnePlus 16 сегодня официально представили мобильный аккумулятор OnePlus SUPERVOOC 67W Pocket Charging Power Bank. Устройство оценено в 35 долларов, но первым покупателям оно достанется за 30 долларов. Розничные продажи в Китае стартуют 21 октября.

10 000 мАч, цветной экр и 67 Вт за $30. Представлен мобильный аккумулятор OnePlus SUPERVOOC 67W Pocket Charging Power Bank
Источник изображения: OnePlus через ITHome

Устройство прошло пять дополнительных проверок безопасности, предусмотренных новым национальным стандартом Китая. Для отображения информации предусмотрен небольшой цветной экран — он отображает уровень заряда, текущую мощность, а также оставшееся время зарядки или разрядки.

Выходная мощность составляет 67 Вт, но только по фирменному протоколу SUPERVOOC. Также предусмотрена зарядка мощностью до 45 Вт по стандарту USB Power Delivery и до 55 Вт по протоколу PPS. Максимальная мощность зарядки самого внешнего аккумулятора составляет 40 Вт.

Емкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 10 000 мАч. Фирменный кабель питания входит в комплект поставки. Устройство получило по одному порту USB-C и USB-A.

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