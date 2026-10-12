Xiaomi представила умную стиральную машину на 1 кг белья и с двумя барабанами

Она стоит 195 долларов и поддерживает 23 программы стирки

Xiaomi открыла предзаказы на компактную стиральную машину Mijia Healthy Wash Dual Tub 1KG на китайской площадке JD.com. Первые продажи начнутся 20 октября. С учётом государственной субсидии цена устройства составит от 1299 юаней ($195).

Xiaomi представила умную стиральную машину на 1 кг белья и с двумя барабанами
Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Машина занимает менее 0,2 м² и рассчитана на установку на столешнице в ванной комнате или поверх полноразмерной стиральной машины с фронтальной загрузкой. Конструкция предусматривает двухслойную термостойкую крышку и нескользящие ножки.

Общая вместимость составляет 1 кг белья. Она разделена между двумя независимыми барабанами по 0,5 кг каждый. У каждого предусмотрена собственная система подачи и отвода воды с полностью раздельными трубопроводами.

Mijia Healthy Wash Dual Tub 1KG поддерживает 23 программы стирки. Устройство поддерживает интеграцию в экосистему Xiaomi HyperOS Connect. Это позволяет связать стиральную машину с другими устройствами умного дома. Например, после завершения стирки система сможет автоматически опустить сушилку для белья.

 

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