Билл Гейтс предупредил о «неприятных сюрпризах» с ИИ

2027 год будет непростым в этом плане

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что уже в 2027 году искусственный интеллект станет инструментом масштабных кибератак, вымогательства и нарушения работы финансовых систем. По его мнению, существующие меры защиты пока не позволяют эффективно противостоять новым угрозам.

В интервью CNN Гейтс заявил, что злоумышленники, получив доступ к передовым моделям ИИ без надёжных ограничений, способны преподнести миру немало «неприятных сюрпризов». Среди возможных сценариев он назвал кибератаки с требованиями выкупа и действия, которые могут спровоцировать сбои на фондовом рынке.

Билл Гейтс предупредил о «неприятных сюрпризах» с ИИ
Источник изображения: Кадр из видео CNN

Разработчики уже внедряют защитные механизмы против киберпреступности и применения ИИ для биотерроризма. Однако эти ограничения можно отключить, поэтому нынешних усилий недостаточно.

При этом наиболее близкую угрозу Гейтс видит не в самостоятельном выходе ИИ из-под контроля, а в его использовании преступниками. Более серьёзные риски, связанные с самой технологией, могут проявиться через несколько лет.

BREAKING NEWS: Microsoft Co-Founder Bill Gates Speaks With CNN About Future Of AI Technology
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