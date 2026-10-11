Масштабные солнечные электростанции неоднозначно влияют на счета за электричество — исследование MIT

Анализ энергосистем разных штатов показал, что крупные солнечные электростанции в среднем немного уменьшают стоимость электроэнергии для потребителей, тогда как распространение домашних солнечных панелей связано с небольшим ростом тарифов

Исследователи Центра исследований энергетической и экологической политики Массачусетского технологического института (MIT) изучили, как подключение возобновляемых источников энергии влияет на счета за электричество в США. Выяснилось, что крупные солнечные электростанции, работающие на общую энергосеть, в среднем немного снижают стоимость электроэнергии. Чем выше была доля такой генерации в штате, тем заметнее оказывалось снижение.

Одна из причин — отсутствие расходов на топливо: солнечным электростанциям не нужно закупать и доставлять уголь, газ или другие энергоносители. Это сокращает эксплуатационные затраты энергокомпаний и может отражаться на тарифах. При этом солнечные установки всё равно требуют обслуживания, ремонта и очистки панелей.

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Для домашних солнечных панелей картина оказалась иной: в штатах с большей долей такой генерации стоимость электроэнергии, напротив, была немного выше. Авторы связывают это с устройством энергосистемы. Домохозяйства с солнечными панелями могут закупать меньше электричества у энергокомпаний, а иногда отдавать излишки в сеть, за которые операторы выплачивают компенсацию. Часть этих расходов распределяется между остальными потребителями.

Кроме того, массовое подключение домашних установок требует модернизации распределительных сетей, способных передавать электричество в обоих направлениях. Это увеличивает расходы на инфраструктуру и её обслуживание. Крупные солнечные электростанции подключать проще, поскольку их интеграция в сеть по организации ближе к подключению традиционной электростанции.

Таким образом, результаты исследования указывают, что влияние солнечной энергетики на счета зависит не только от объёма генерации, но и от масштаба установок и способа их подключения к сети. Выводы относятся к выявленным различиям между штатами США и сами по себе не означают, что строительство любой крупной солнечной электростанции автоматически приведёт к снижению тарифов.