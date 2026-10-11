Масштабные солнечные электростанции неоднозначно влияют на счета за электричество — исследование MIT

Анализ энергосистем разных штатов показал, что крупные солнечные электростанции в среднем немного уменьшают стоимость электроэнергии для потребителей, тогда как распространение домашних солнечных панелей связано с небольшим ростом тарифов

Исследователи Центра исследований энергетической и экологической политики Массачусетского технологического института (MIT) изучили, как подключение возобновляемых источников энергии влияет на счета за электричество в США. Выяснилось, что крупные солнечные электростанции, работающие на общую энергосеть, в среднем немного снижают стоимость электроэнергии. Чем выше была доля такой генерации в штате, тем заметнее оказывалось снижение.

Одна из причин — отсутствие расходов на топливо: солнечным электростанциям не нужно закупать и доставлять уголь, газ или другие энергоносители. Это сокращает эксплуатационные затраты энергокомпаний и может отражаться на тарифах. При этом солнечные установки всё равно требуют обслуживания, ремонта и очистки панелей.

Масштабные солнечные электростанции неоднозначно влияют на счета за электричество — исследование MIT
Источник изображения: сгенерировано Muse

Для домашних солнечных панелей картина оказалась иной: в штатах с большей долей такой генерации стоимость электроэнергии, напротив, была немного выше. Авторы связывают это с устройством энергосистемы. Домохозяйства с солнечными панелями могут закупать меньше электричества у энергокомпаний, а иногда отдавать излишки в сеть, за которые операторы выплачивают компенсацию. Часть этих расходов распределяется между остальными потребителями.

Кроме того, массовое подключение домашних установок требует модернизации распределительных сетей, способных передавать электричество в обоих направлениях. Это увеличивает расходы на инфраструктуру и её обслуживание. Крупные солнечные электростанции подключать проще, поскольку их интеграция в сеть по организации ближе к подключению традиционной электростанции.

Таким образом, результаты исследования указывают, что влияние солнечной энергетики на счета зависит не только от объёма генерации, но и от масштаба установок и способа их подключения к сети. Выводы относятся к выявленным различиям между штатами США и сами по себе не означают, что строительство любой крупной солнечной электростанции автоматически приведёт к снижению тарифов.

Предыдущая публикация: Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые проследил, как меняются водяные облака на коричневом карлике
Главное
Все новости
51 минуту назадТелескоп «Джеймс Уэбб» впервые проследил, как меняются водяные облака на коричневом карлике
11 окт 23:23SETI впервые начала систематический поиск инопланетных сигналов в направлении, откуда Земля видна на фоне Солнца. Астрономы уже обнаружили 25 спектрограмм
11 окт 23:12Blue Origin рассчитывает запустить New Glenn в декабре и подтвердила разработку пилотируемого корабля
11 окт 23:071Хоть акции Samsung бьют рекорды, иностранные инвесторы сократили свою долю до минимума за 17 лет
11 окт 22:58Boston Dynamics отказалась от мизинца и создала четырёхпалую кисть для Atlas: робот получил руку не как у человека, а под физическую работу
11 окт 22:511Китай показал «робота-агронома»: машина сама находит лучшие колосья пшеницы, метит их краской и выдаёт цифровой паспорт
11 окт 22:471В геноме вируса нашли фрагменты человеческой «прыгающей» ДНК
11 окт 22:40Google запустила Playground — платформа позволяет создавать браузерные игры с помощью текстовых запросов, менять физику и игровую механику без программирования
11 окт 22:33Астрономы открыли миллисекундный пульсар в редкой системе из 3 звёзд
11 окт 21:071Кожаный салон, хрусталь и 530 л.с.: в Россию везут Maextro V800 — это конкурент Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class
11 окт 20:566Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт
11 окт 20:53Axiom Space переводит серверы на орбиту: инженеры подтвердили успех обмена данными спутников Kepler
11 окт 20:444Созданы самостабилизирующиеся ядерные часы с точностью до 1 секунды за 30 млн лет
11 окт 20:442Никогда ещё продажи Xbox не были такими низкими. Рынок консолей переживает кризис из-за высоких цен
11 окт 20:372У Honda наконец-то появится рамный пикап — спасибо Mitsubishi
11 окт 20:321NASA отправит геофизический десант на Луну: роботы проверят, можно ли разместить базу внутри лавовой трубки
11 окт 20:322«Научи сестрёнку водить». Игра с ИИ в основе из-за роста популярности заставила разработчиков брать кредит на оплату токенов
11 окт 20:2919Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются
11 окт 20:283Microsoft ответила Apple магнитным USB-C: порт сам защёлкивает кабель и остаётся обычной зарядкой
11 окт 20:231Химкорпорация Sumitomo Bakelite удвоит выпуск упаковочных материалов для чипов в Китае и Сингапуре на фоне ИИ-бума
11 окт 20:21Новый iPad mini получит экран OLED и прочие улучшения, но цена может прыгнуть сразу до 800 долларов
11 окт 20:193Lada Granta за 780 тыс. рублей, Lada Vesta — за 1,478 млн: АвтоВАЗ объявил октябрьские скидки на свои машины
11 окт 20:082Qualcomm не попала даже в десятку: AnTuTu назвала самые мощные субфлагманы сентября
11 окт 20:011MIT разработала ИИ-модель для рентгена, снизив ошибку совмещения с КТ с 335 до 1,2 мм
11 окт 19:561Tesla и Xiaomi: в Китае назвали самые ликвидные электромобили
Может ли ИИ уничтожить человечество? Ученые оценили риски до 2100 года11 окт 19:487Может ли ИИ уничтожить человечество? Ученые оценили риски до 2100 года Ученые назвали три угрозы ИИ: от биологического оружия до потери контроля
11 окт 19:362Xiaomi выбила два из двух: Xiaomi 18 Fold стал самым мощным смартфоном по версии AnTuTu, а Xiaomi Pad 9 Pro Max стал самым мощным планшетом
11 окт 19:221Samsung готовит Galaxy A58 — прошивка этой модели уже лежит на серверах Samsung
Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза11 окт 19:1129Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза Причем ломается при рядовом торможении — «в пол» со скорости 100 км/ч
11 окт 18:53Samsung Galaxy A04s — всё: обновления этого бюджетного смартфона прекращены
11 окт 18:3823Starship может полететь на Луну и на Марс, но реальная миссия Starship — запуск спутников Starlink Mobile V2: к 2032 году Starship должна обеспечить 150 миссий Starlink
11 окт 18:17Новый Honor Win Pad получит экран 8,4 дюйма 240 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 5