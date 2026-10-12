АвтоВАЗ представил гоночную Lada Iskra

Автомобиль подготовили для гоночного монокубка, который стартует в 2027 году

АвтоВАЗ представил гоночную модификацию седана Lada Iskra стоимостью 6,95 млн рублей. Премьера состоялась 10 октября 2026 года на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье во время фестиваля Lada Iskra Cup Fest, посвящённого 55-летию спортивной истории предприятия.

Автомобиль получил 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 218 л. с. Система TMS Boost позволяет кратковременно увеличить отдачу до 240 л. с. В паре с мотором работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач.

Для участия в гонках машину оснастили облегчённым кузовом с каркасом безопасности, аэродинамическим обвесом и усиленной подвеской с регулируемыми амортизаторами. Также предусмотрены 17-дюймовые колёсные диски.

Гоночная Lada Iskra предназначена для монокубка Iskra Cup. Первый сезон соревнований планируется провести в 2027 году.