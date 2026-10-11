Samsung готовит Galaxy A58 — прошивка этой модели уже лежит на серверах Samsung

Samsung начала разработку ПО для смартфона Galaxy A58 — преемника Galaxy A57. На сервере компании обнаружили файл прошивки новой модели с номером версии A586BXXU0AZI5. Это указывает на то, что разработка устройства уже идет.

Первые сведения о Galaxy A58 появились в августе, когда стало известно о начале работы над новым смартфоном серии Galaxy A. Обнаружение прошивки на сервере говорит о том, что Samsung перешла к следующему этапу разработки — проект движется по плану. Но пока нет информации о процессоре, камерах, дисплее, аккумуляторе и других характеристиках Galaxy A58.

Samsung Galaxy A57 представили в марте 2026 года. Если компания будет придерживаться прежнего графика выпуска устройств, Galaxy A58 может дебютировать в марте 2027 года.