Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза

Причем ломается при рядовом торможении — «в пол» со скорости 100 км/ч

Китайская Maextro доработает конструкцию педали тормоза роскошного минивэна V800 после того, как у трех автомобилей разрушились кронштейны педали во время испытаний на экстренное торможение. Уже поставленные машины будут дорабатывать — бесплатно. Соответствующие работы проведут в ноябре. Интересно, что компания называет процедуру добровольным обновлением, а не отзывной кампанией: владельцы смогут отказаться от модернизации. На фоне этой резонансной новости в Китае начали обсуждать необходимость ужесточения требований к прочности педальных узлов.

Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза
Источник изображения: Maextro через Autonews

О проблеме сообщило автомобильное издание Dongchedi, опубликовавшее 8 октября видео испытаний трех экземпляров V800. Во всех случаях кронштейн педали тормоза разрушился при торможении со скорости 100 км/ч до полной остановки. По данным издания, пиковое усилие на педали достигало 1612 Н. Представители Dongchedi подчеркнули, что экстренное торможение со 100 км/ч относится к базовым автомобильным испытаниям, а повторение поломки в одном и том же месте на трех машинах может указывать на конструктивную проблему.

В Maextro заявили, что тормозная система разрабатывалась и проверялась по требованиям, превышающим национальные и отраслевые стандарты Китая. По утверждению компании, с начала поставок не было зарегистрировано аналогичных поломок при обычной эксплуатации. Тем не менее производитель намерен пересмотреть

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Источник изображения: Maextro через Autonews

По данным 36Kr Auto, Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC) направил автопроизводителям срочный опрос о материалах, используемых в педальных узлах, в том числе о применении неметаллических компонентов. Это может быть подготовкой к пересмотру нормативных требований. Действующий обязательный национальный стандарт ограничивает усилие на педали на уровне 500 Н при максимальной эффективности торможения. При этом рекомендуемый стандарт предусматривает испытание с усилием 1500 +/- 20 Н: его необходимо прикладывать на пять секунд пять раз подряд. После этого остаточная деформация педали не должна превышать 5 мм, а трещины не допускаются. Конкретная прочность узлов во многом зависит от внутренних требований самих автопроизводителей.

На фоне обсуждения другие китайские компании также рассказали о конструкции своих педалей. Председатель Voyah Лу Фан сообщил, что в автомобилях марки используется конструкция из нескольких слоев высокопрочной стали. Представитель GAC Honda заявил, что педаль тормоза Accord выдерживает нагрузку более 3000 Н. В BYD сообщили, что металлическая педаль Yangwang соответствует внутреннему нормативу в 2500 Н. Глава Mengshi Вань Лянъюй, в свою очередь, заявил, что все модели бренда оснащаются усиленными педалями из высокопрочных материалов.

Maextro V800 — семиместный гибридный минивэн длиной 5495 мм и стоимостью до 1,016 млн юаней (около 13 млн рублей). Его силовая установка включает два электромотора суммарной мощностью 390 кВт (523 л. с.), тяговую батарею емкостью 65 кВт·ч и бензиновый двигатель объемом 1,5 л, работающий как генератор. В августе 2026 года владельцам передали 181 такой автомобиль.

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