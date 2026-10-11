Xiaomi выбила два из двух: Xiaomi 18 Fold стал самым мощным смартфоном по версии AnTuTu, а Xiaomi Pad 9 Pro Max стал самым мощным планшетом

Xiaomi Pad 9 Pro Max возглавил рейтинг производительности Android-планшетов по итогам сентября по версии AnTuTu. Pad 9 Pro Max, основанный на собственной однокристальной системе Xiaomi Xring O3, опередило iQOO Pad Ultra, оснащенный SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и встроенным вентилятором охлаждения.

В тестировании участвовала конфигурация Xiaomi Pad 9 Pro Max с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и 1 ТБ флеш-памяти. У разместившегося на второй позиции iQOO Pad Ultra те же объемы памяти, но непосредственно сама ОЗУ — LPDDR5X Ultra.

Остальные восемь позиций рейтинга заняли планшеты на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Oppo, Lenovo, Vivo и Honor — ни один планшет на SoC MediaTek в топ-10 самых мощных моделей сентября не вошел.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 18 Fold на SoC Xring O3 возглавил сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов AnTuTu.