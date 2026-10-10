Представлен компьютер Atari за 220 долларов

Это, можно сказать, ремейк 800XL

Компания Atari недавно анонсировала модернизированную версию оригинального компьютера 800XL 1983 года.

Разработанная компанией Retro Games и производимая и распространяемая компанией Plaion Replai, эта модель начнет поставляться с 23 апреля 2027 года.

Новая версия 800XL оснащена полноразмерной механической клавиатурой и поставляется с джойстиком. Она также включает язык Atari BASIC, позволяющий пользователям заниматься ретро-программированием на этой платформе.

Источник изображения: ithome // Atari

Она совместима с 8-битным программным обеспечением для ПК Atari, имеет 25 встроенных игр, поддерживает образы картриджей, дисков и лент, а также позволяет пользователям загружать собственное программное обеспечение через USB-флешку, поддерживая сохранение и откат игр.

Цена Atari 800XL составляет 220 долларов или евро.