Клавиатура iPhone скрывает от пользователей «неудобные» фразы — вроде «Трамп-диктатор»

«Независимость Тибета» и «объединённая Ирландия» тоже в секретном списке

В клавиатуре iOS обнаружили скрытый список примерно из 100 тысяч слов и выражений, которые система старается не предлагать при автоматическом наборе текста. В него попали не только ругательства и слова, связанные с наркотиками, сексом и насилием, но и политические формулировки. Среди них — «Dictator Trump» («Трамп-диктатор») и «Sleepy Joe» («Сонный Джо»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на независимого исследователя Дерика Кауфмана, обнаружившего список.

Клавиатура iPhone скрывает от пользователей «неудобные» фразы — вроде «Трамп-диктатор»
Источник изображения: ИИ Gemini

Речь идёт не о полноценном запрете: пользователи могут самостоятельно вводить любые слова и выражения, однако клавиатура iPhone не предлагает слова и выражения из скрытого списка, а также затрудняет набор с помощью свайпа — когда пользователь проводит пальцем по буквам, не отрывая его от экрана. Например, при попытке набрать «Sleepy Joe» система предлагает вариант «Sleepy hope», а «Dictator Trump» не появляется в автодополнении.

В списке обнаружились и другие выражения, связанные с политикой: «right wing conspiracy» («правый заговор»), «Tibetan independence» («независимость Тибета») и «United Ireland» («объединённая Ирландия»). Ограничения действуют и для других языков. Например, на французском нельзя нормально набрать свайпом фразу «слишком высокая иммиграция», а на иврите — «оккупированные территории». Набор ограничений зависит от языка.

Кауфман обнаружил перечень в сентябре, когда заметил, что свайп-набор некоторых сочетаний слов работает с ошибками. Изучив внутренние файлы iOS с помощью OpenAI Codex и Claude Code, он нашёл скрытый справочник с ограничениями. По его оценке, в нём содержится около 100 тысяч слов и фраз без учёта китайских иероглифов. Другой инженер, Мэтт Сюише, независимо восстановил практически такой же список. Журналисты Reuters проверили часть выражений на iPhone и подтвердили, что клавиатура действительно избегает их в подсказках или подменяет похожими словами.

В Apple не стали комментировать конкретные пункты и размер списка, но заявили, что клавиатура настроена таким образом, чтобы не предлагать пользователям потенциально оскорбительные или неподходящие формулировки. При этом компания подчеркнула, что владельцы iPhone могут самостоятельно вводить любые слова и игнорировать подсказки.

Мобильные телефоныAppleiPhoneiOSИсточники:Euronext

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