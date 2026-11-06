На Марсе нашли признаки действующих вулканов: аппарат ExoMars обнаружил газ над трещинами Альбы

Учёные предполагают, что газ выходит из недр через трещины, а под поверхностью Марса ещё может сохраняться расплавленная порода

Вулканическая активность на Марсе могла сохраниться до наших дней. К такому выводу пришла международная исследовательская группа, обнаружившая хлороводород в атмосфере над вулканом Альба (Alba Mons) в северном полушарии планеты. Данные европейского орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) указывают, что газ появляется над одной и той же областью, где камеры аппарата также зафиксировали сеть узких трещин в грунте.

Хлороводород часто выделяется при вулканической активности. Учёные проанализировали 78 наблюдений TGO и обнаружили необычную сезонную закономерность: в целом концентрация газа на Марсе меняется вместе с циклами пыли и водяного пара, но над склонами Альбы каждое раннее северное лето происходил локальный всплеск. По мнению авторов работы, это может означать, что газ выходит из недр через трещины, выполняющие роль вулканических каналов.

На Марсе нашли признаки действующих вулканов: аппарат ExoMars обнаружил газ над трещинами Альбы
Источник изображения: ESA / DLR / FU Berlin

Снимки камер CaSSIS на TGO и HiRISE на аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter показали, что некоторые трещины имеют ширину всего несколько десятков сантиметров. Они образуют протяжённые скопления вдоль гребней высотой до 30 метров и прорезают поверхностный слой льда, сформировавшийся около 630 000 лет назад. По геологическим меркам эти структуры очень молоды.

Исследователи предполагают, что зимой трещины закрываются льдом при температурах до −120 °C, а летом лёд сублимирует — переходит сразу из твёрдого состояния в газообразное. Это позволяет вулканическим газам выходить наружу. По мнению авторов, такой механизм также может объяснять изменение окраски грунта вокруг трещин. При этом отсутствие обнаруженного диоксида серы не исключает вулканическую активность: на Земле вулканы после извержений могут продолжать выделять хлороводород, практически не выбрасывая диоксид серы.

Наблюдения согласуются и с другими признаками относительно недавней геологической активности Марса. Некоторые лавовые потоки и отложения вулканического пепла в районе плато Фарсида, частью которого является Альба, датируются десятками миллионов лет. Кроме того, посадочный аппарат NASA InSight регистрировал марсотрясения, которые могут быть связаны с движением магмы. Компьютерное моделирование также допускает, что тепло из недр планеты способно поддерживать плавление пород под вулканическим плато.

Если гипотеза подтвердится, то трещины Альбы могут оказаться перспективным местом для поиска внеземной жизни. Подземные системы, в которых горячая порода взаимодействует с водой, способны обеспечивать микроорганизмы теплом и химическими веществами, необходимыми для существования. Такие убежища могли бы защищать их от суровых условий на поверхности Марса. Однако обнаружение хлороводорода остаётся косвенным свидетельством: учёным ещё предстоит подтвердить, что его источник действительно вулканический и что активность сохраняется сегодня.

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