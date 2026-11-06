От Volkswagen до Rolls-Royce: Wildberries расширяет продажу автомобилей с пробегом

В каталоге появились предложения от нескольких дилеров

Команда Wildberries расширила ассортимент автомобилей с пробегом: теперь на площадке представлено более тысячи предложений от дилеров. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ). Категория, запущенная в 2025 году в Москве и Московской области, постепенно охватит другие регионы России. Расширение направления стало результатом успешного тестирования и интереса покупателей к приобретению подержанных машин через маркетплейс.

От Volkswagen до Rolls-Royce: Wildberries расширяет продажу автомобилей с пробегом
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Автомобили размещают несколько дилерских компаний, в том числе «Нижегородец», ICAR, «Квазар» и «Зеленый trade-in». В каталоге представлены модели Volkswagen, Audi, BMW, Toyota, Chery, Lexus, Skoda, Haval, Cadillac, Chevrolet и других марок. Помимо массовых автомобилей, доступны редкие экземпляры: Rolls-Royce Phantom 2005 года, минивэн Chevrolet Express в необычной комплектации и лимитированный Abarth Anniversario.

Оплатить покупку можно полностью собственными средствами или с помощью кредита. До оформления заказа покупатели могут связаться с продавцом через чат и уточнить характеристики машины и условия сделки.

При этом автомобили остаются в собственности дилеров. Осмотреть транспортное средство, подписать договор купли-продажи и забрать его можно только в дилерском центре. На Wildberries отмечают, что такой формат позволяет заранее ознакомиться с ценой и условиями покупки без необходимости начинать поиск непосредственно в автосалонах.

Сети и серверыWildberriesRWBVolkswagenRolls-RoyceWildberriesИсточники:RWB

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