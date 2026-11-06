Учёные впервые получили плодовитых самок-клонов из эмбрионов самца мыши

С помощью инструмента CRISPR исследователи удалили Y-хромосому из клонированных эмбрионов. В результате родились здоровые самки с одной X-хромосомой, способные давать потомство

Учёные впервые смогли превратить клонированные эмбрионы самцов мышей в жизнеспособных самок. Для этого они разработали метод Y-CUT на основе инструмента генетического редактирования CRISPR, который удаляет Y-хромосому. Из 13 перенесённых суррогатным матерям эмбрионов родились здоровые мыши, 10 из которых имели женские половые органы и только одну X-хромосому.

Сначала исследователи проверили Y-CUT на эмбрионах самцов, полученных методом экстракорпорального оплодотворения. Затем они создали клонированные эмбрионы с помощью переноса ядра соматической клетки: ядро клетки самца-донора поместили в яйцеклетку, из которой предварительно удалили собственное ядро. После этого к эмбрионам применили Y-CUT и перенесли их суррогатным матерям.

Учёные впервые получили плодовитых самок-клонов из эмбрионов самца мыши
Источник изображения: сгенерировано Muse

Полученные самки оказались клонами исходного самца: их геном совпадал с геномом донора за исключением удалённой Y-хромосомы. У них был набор XO — одна X-хромосома вместо обычных для самок мышей двух. При этом животные оказались здоровыми и плодовитыми. Они спаривались с самцами-клонами и давали потомство с обычными наборами половых хромосом XX или XY.

Авторы исследования вдохновлялись примером японской рыбы-бычка, способной менять пол. Однако в эксперименте речь идёт не о естественной смене пола, а о целенаправленном изменении хромосомного набора эмбриона. Исследователи получили возможность создать самцов и самок, используя клетки одного самца-донора.

В перспективе технология может помочь в сохранении видов, от которых осталось слишком мало особей для формирования размножающейся популяции. Например, из генетического материала одного самца можно было бы получить и самцов, и самок для создания пары. Применимость метода зависит от особенностей конкретного вида: самки грызунов с набором XO могут быть плодовитыми, но у многих других млекопитающих, включая лошадей и человека, такая комбинация хромосом несовместима с нормальным размножением.

Исследователь Бен Новак из организации Revive & Restore, не участвовавший в эксперименте, назвал результат важным шагом для репродуктивной науки и подчеркнул применение технологии для восстановления исчезающих видов.

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