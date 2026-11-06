Тихий сверхзвук: необычный самолет NASA X-59 впервые покажут на публике уже сегодня, 6 ноября, а вместе с ним — F-16 и МиГ-29

Ради авиашоу X-59 перелетел через несколько штатов

NASA продолжает испытания экспериментального сверхзвукового самолёта X-59, который должен помочь решить одну из главных проблем гражданской авиации — сильный звуковой удар. 4 ноября прототип перелетел из Бирмингема, штат Алабама, в Дейтона-Бич, штат Флорида. Перелёт состоялся накануне открытия аэрокосмической выставки и авиашоу Max Power, которое стартует сегодня на территории и в окрестностях Космического центра имени Кеннеди. X-59 станет одним из главных экспонатов мероприятия.

Тихий сверхзвук: необычный самолет NASA X-59 впервые покажут на публике уже сегодня, 6 ноября, а вместе с ним — F-16 и МиГ-29
Источник изображения: NASA

Путь X-59 во Флориду начался ещё 28 октября, когда самолет вылетел с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Это произошло ровно через год после первого полёта прототипа. Через Эль-Пасо и Форт-Уэрт самолёт добрался до Бирмингема 29 октября, а затем продолжил перелёт во Флориду.

Главная особенность X-59 — необычно длинный и заострённый нос. Такая форма должна изменить распределение ударных волн при сверхзвуковом полёте, не позволяя им сливаться в мощный хлопок. Вместо оглушительного звукового удара люди на земле должны услышать лишь приглушённый звук, напоминающий закрывающуюся дверь. По расчётам NASA, эффект будет достигаться даже при крейсерской скорости около 1,4 Маха.

Самолёт оснащён турбовентиляторным двигателем F414. Во время испытаний X-59 уже разгонялся до 1,53 Маха. Из-за вытянутой носовой части у экспериментального самолета нет традиционного лобового стекла: пилот получает изображение пространства с помощью камер и системы синтезированного обзора XVS, которая выводит картинку на дисплей в кабине.

После проверки основных лётных характеристик NASA намерено перейти к испытаниям над жилыми районами. Жители будут оценивать, насколько громким кажется звук пролетающего самолёта, а специалисты соберут данные о шуме на земле. Результаты планируется передать Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и международным регуляторам. Они могут стать основой для пересмотра норм, ограничивающих сверхзвуковые полёты над сушей. Если технология подтвердит заявленные характеристики, это приблизит возвращение сверхзвуковых пассажирских перевозок и позволит заметно сократить время дальних перелётов.

Само авиашоу Max Power возглавит пилотажная группа Thunderbirds ВВС США, выступающая на истребителях F-16. В программе также заявлены полёты самолётов NASA (F-5 и F-15D), а также МиГ-29, принадлежащего Джареду Айзексману. Во время мероприятия раскроют подробности о новом экспериментальном самолёте X-70 Fractal.

АвиацияNASAИсточники:MyDriversAviaNews

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