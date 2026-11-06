Windows 11 действительно стала работать лучше на ПК с 8 ГБ ОЗУ. Это подтвердили тесты автора Windows Central ⁠ 3

Автор Window Central решил проверить, действительно ли Microsoft сдержала обещание и сделала Windows 11 более производительной на ПК с 8 ГБ ОЗУ.

Для тестирования автор использовал свой ноутбук Acer Swift Air 14 с Core 5 320 и 8 ГБ оперативной памяти. Он провёл тесты на Windows 11 25H2, а затем обновился до Windows 11 26H2 ( 26300.9711), которая вышла в октябре.

Разница заметна сразу после запуска ОС. Если ранее Windows 11 после полной загрузки занимала 5,3 ГБ ОЗУ, то после обновления уже лишь 4,1 ГБ. В итоге доступной для приложений ОЗУ стало 3,5 ГБ против 2,3 ГБ ранее.

Далее автор просто открыл 10 вкладок в Edge, страницу Word, Slack и Spotify. Использование оперативной памяти в этом сценарии снизилось с 7 ГБ на старой версии до 6,6 ГБ. Разница уже не столь большая, но всё же она есть. Более дого, объём доступной ОЗУ вырос примерно вдвое.

Второй тест был примерно таким же, но более тяжёлым: 20 вкладок в Edge, Excel, Spotify, Slack, Microsoft Store, приложение «Фотографии», проводник и GIMP.

Объём использованной ОЗУ составил 7,3 и 6,8 ГБ соответственно для старой и новой версии. Объём оставшейся доступной памяти: 352 МБ против 764 МБ.

Таким образом, ситуация с загрузкой ОЗУ в Windows 11 действительно стала лучше. Автор, к сожалению, не описал собственные впечатления от работы и не провёл тестов со скоростью загрузки приложений, но как минимум ОС стала потреблять меньше памяти.