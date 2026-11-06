Россиянам разрешили покупать эфир, биткоин и USDT

ЦБ разрешил россиянам покупать криптовалюту, но ограничил сумму 300 тысячами рублей

Банк России определил три криптовалюты, которые смогут покупать неквалифицированные инвесторы — обычные россияне. В список вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum) и стейблкоин Tether (USDT). Соответствующее указание регулятора вступит в силу 17 ноября. С этой даты биржи смогут допустить перечисленные активы к публичному обращению.

Россиянам разрешили покупать эфир, биткоин и USDT
Источник изображения: ИИ Gemini

Покупать криптовалюту частные инвесторы смогут через брокеров, управляющих и криптообменники — как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Однако установлено ограничение: через одного посредника разрешается приобретать криптоактивы на сумму не более 300 тыс. рублей в год. Для квалифицированных инвесторов таких ограничений не предусмотрено — им будут доступны любые криптовалюты.

Перед совершением сделки всем инвесторам, независимо от их статуса, придётся пройти специальное тестирование и подтвердить, что они ознакомлены с рисками вложений в криптовалюту.

При составлении перечня регулятор ориентировался на наиболее ликвидные активы. Учитывались рыночная капитализация, среднедневной объём торгов и история ценообразования на зарубежных площадках, которая должна составлять не менее пяти лет. Такой подход, по замыслу Банка России, позволит ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к наиболее рискованным и малоизвестным криптоактивам.

КриптовалютыФинансыКриптовалютаИсточники:Банк России

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Nvidia закручивает гайки: компания хочет знать, где находится каждый её ускоритель — чтобы они не попали в КитайСледующая публикация: Почти 7 млрд на железо: «Ростелеком» затеял масштабную закупку отечественных серверов
Главное
Все новости
24 минуты назадПочти 7 млрд на железо: «Ростелеком» затеял масштабную закупку отечественных серверов
54 минуты назад1Nvidia закручивает гайки: компания хочет знать, где находится каждый её ускоритель — чтобы они не попали в Китай
16:556В США украли шесть паллет с видеокартами Nvidia на $11,4 млн — грузовик просто бесследно исчез
Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro могут получить платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6 — даже несмотря на то, что Exynos 2700 быстрее16:362Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro могут получить платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6 — даже несмотря на то, что Exynos 2700 быстрее А Exynos 2700 будет использоваться в Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus
16:1111На фоне исчезновения RTX 5090 и RTX 5080 из официального маркетплейса Nvidia GeForce RTX 5070 Ti подорожала почти вдвое относительно рекомендованной розничной цены
15:59Телескоп «Хаббл» увидел гигантский пылевой «хвост» у молодой звезды
15:53110 000 мАч, IP69 и старая платформа: раскрыты характеристики Realme 17 Pro
15:491Четвероногий Unitree A2 поднялся на гору Тайшань за 43 минуты: гуманоидный робот не выдержал подъёма
15:38OnePlus рассказала, когда Android 17 выйдет для OnePlus 12, OnePlus 13R и других моделей
Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса14:4320 Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса У этого гиперкара четыре мотора, и в общей сложности они выдают более 3000 л.с.
14:354Более 2200 кубометров бетона: на турецкой АЭС «Аккую» завершили важный этап строительства всех четырех энергоблоков
14:301На Марсе нашли признаки действующих вулканов: аппарат ExoMars обнаружил газ над трещинами Альбы
14:234Учёные впервые получили плодовитых самок-клонов из эмбрионов самца мыши
14:215От Volkswagen до Rolls-Royce: Wildberries расширяет продажу автомобилей с пробегом
14:162WhatsApp отменил обязательную регистрацию для гостей мероприятий
14:098Браузер против слежки: Vivaldi обновил блокировщик рекламы и трекеров
13:571От «Авиасейлс» до WB Travel: в России появился Реестр доверенных турагрегаторов
13:481«Циан» может сменить владельца: «Т-Технологии» предложили выкупить все акции
13:485Тихий сверхзвук: необычный самолет NASA X-59 впервые покажут на публике уже сегодня, 6 ноября, а вместе с ним — F-16 и МиГ-29
13:3911Тысячи километров оптики: удалённые посёлки России подключат к быстрому интернету
13:302Более 670 тонн атомной мощи: в Петербурге собрала ключевые узлы реактора для Египта
12:554Китай испытал 67-метровую электростанцию на воздушном шаре: она выдает до 35 кВ, а срок службы — 20 лет
12:518На дне Байкала появится гигантский телескоп: ученые тестируют оборудование для охоты за нейтрино
12:2623Эффект iPhone Duo: россияне стали чаще покупать складные Samsung
12:2510Интернет-трафик в России в 2026 году вырастет на 20%, но причины роста оказались необычными
12:204Зелёный звук: Сбер представил новую версию колонки с «ГигаЧатом»
12:092Дешевый марганец на замену дорогому литию: учёные увеличили ёмкость марганцевой батареи в пять раз
12:044Арктический полярный вихрь начал разрушаться в ноябре — настолько раннего нарушения ещё не фиксировали
11:22T2 вывел MiXX из своей тени: отдельный бренд и собственное приложение
11:1211До 30 ГБ без поиска местного оператора: «Билайн» запустил eSIM для 164 стран
10:5817В России создают роботов-сварщиков, дворников и строителей
Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с.10:3070Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с. С таким мотором Vesta разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд