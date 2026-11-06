Россиянам разрешили покупать эфир, биткоин и USDT

Банк России определил три криптовалюты, которые смогут покупать неквалифицированные инвесторы — обычные россияне. В список вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum) и стейблкоин Tether (USDT). Соответствующее указание регулятора вступит в силу 17 ноября. С этой даты биржи смогут допустить перечисленные активы к публичному обращению.

Покупать криптовалюту частные инвесторы смогут через брокеров, управляющих и криптообменники — как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Однако установлено ограничение: через одного посредника разрешается приобретать криптоактивы на сумму не более 300 тыс. рублей в год. Для квалифицированных инвесторов таких ограничений не предусмотрено — им будут доступны любые криптовалюты.

Перед совершением сделки всем инвесторам, независимо от их статуса, придётся пройти специальное тестирование и подтвердить, что они ознакомлены с рисками вложений в криптовалюту.

При составлении перечня регулятор ориентировался на наиболее ликвидные активы. Учитывались рыночная капитализация, среднедневной объём торгов и история ценообразования на зарубежных площадках, которая должна составлять не менее пяти лет. Такой подход, по замыслу Банка России, позволит ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к наиболее рискованным и малоизвестным криптоактивам.