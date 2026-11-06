Почти 7 млрд на железо: «Ростелеком» затеял масштабную закупку отечественных серверов

«Ростелеком» и его дочерняя компания «РТК-ЦОД» объявили два крупных тендера на поставку серверов, систем хранения данных (СХД) и сетевых коммутаторов. Совокупная начальная стоимость контрактов составляет около 6,9 млрд рублей. Всё оборудование должно быть российского производства и входить в соответствующие реестры отечественной продукции или стран ЕАЭС.

На долю самого «Ростелекома» приходится закупка на 4,4 млрд рублей. Компания планирует приобрести 264 сервера стоимостью от 8,1 млн до 16,2 млн рублей за штуку, десять систем хранения данных по 141,5 млн рублей каждая и 44 коммутатора. В закупке предусмотрены высокопроизводительные серверы с двумя процессорами по 96 ядер и поддержкой до 6 ТБ оперативной памяти DDR5, а также более доступные конфигурации с двумя 36-ядерными процессорами.

«РТК-ЦОД» намерена потратить около 2,5 млрд рублей на 64 сервера и десять систем хранения данных. Старшие серверные конфигурации также получат два 96-ядерных процессора и до 6 ТБ оперативной памяти DDR5. СХД в обоих тендерах должны быть построены по отказоустойчивой схеме Active-Active, оснащаться двумя контроллерами и не менее чем 24 SSD-накопителями SAS объёмом от 30 ТБ каждый. Заявленная производительность таких массивов достигает миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

Оборудование должно поддерживать работу с российскими и зарубежными операционными системами, включая Astra Linux, РЕД ОС, Ubuntu и Windows Server. Для «РТК-ЦОД» также предусмотрены техническая поддержка в режиме 24/7 и услуги по миграции данных. Заявки на участие в тендерах принимаются до 9 ноября 2026 года, первые поставки ожидаются уже в ноябре–декабре. Договоры будут действовать до конца 2027 года.

По оценке партнёра Strategy Partners Сергея Кудряшова, два контракта вместе сопоставимы примерно с 4% годового российского рынка серверов в денежном выражении. При этом значительная часть средств может уйти на закупку подорожавшей оперативной памяти и SSD. В «Ростелекоме» не пояснили причины столь масштабной закупки.

Ранее компания сообщала о планах построить дата-центр мощностью 100 МВт с инвестициями около 100 млрд рублей. Кроме того, в ноябре «Ростелеком» обсуждал с «Норникелем» создание подземного ЦОД с повышенной защитой от внешних угроз. Эти планы развиваются на фоне повышенного внимания к устойчивости цифровой инфраструктуры после октябрьских атак на дата-центры крупных российских компаний.