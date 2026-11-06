Почти 7 млрд на железо: «Ростелеком» затеял масштабную закупку отечественных серверов

Большой апгрейд оценили в 4% годового российского рынка серверов в денежном выражении

«Ростелеком» и его дочерняя компания «РТК-ЦОД» объявили два крупных тендера на поставку серверов, систем хранения данных (СХД) и сетевых коммутаторов. Совокупная начальная стоимость контрактов составляет около 6,9 млрд рублей. Всё оборудование должно быть российского производства и входить в соответствующие реестры отечественной продукции или стран ЕАЭС.

Почти 7 млрд на железо: «Ростелеком» затеял масштабную закупку отечественных серверов
Источник изображения: ИИ Gemini

На долю самого «Ростелекома» приходится закупка на 4,4 млрд рублей. Компания планирует приобрести 264 сервера стоимостью от 8,1 млн до 16,2 млн рублей за штуку, десять систем хранения данных по 141,5 млн рублей каждая и 44 коммутатора. В закупке предусмотрены высокопроизводительные серверы с двумя процессорами по 96 ядер и поддержкой до 6 ТБ оперативной памяти DDR5, а также более доступные конфигурации с двумя 36-ядерными процессорами.

«РТК-ЦОД» намерена потратить около 2,5 млрд рублей на 64 сервера и десять систем хранения данных. Старшие серверные конфигурации также получат два 96-ядерных процессора и до 6 ТБ оперативной памяти DDR5. СХД в обоих тендерах должны быть построены по отказоустойчивой схеме Active-Active, оснащаться двумя контроллерами и не менее чем 24 SSD-накопителями SAS объёмом от 30 ТБ каждый. Заявленная производительность таких массивов достигает миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

Оборудование должно поддерживать работу с российскими и зарубежными операционными системами, включая Astra Linux, РЕД ОС, Ubuntu и Windows Server. Для «РТК-ЦОД» также предусмотрены техническая поддержка в режиме 24/7 и услуги по миграции данных. Заявки на участие в тендерах принимаются до 9 ноября 2026 года, первые поставки ожидаются уже в ноябре–декабре. Договоры будут действовать до конца 2027 года.

По оценке партнёра Strategy Partners Сергея Кудряшова, два контракта вместе сопоставимы примерно с 4% годового российского рынка серверов в денежном выражении. При этом значительная часть средств может уйти на закупку подорожавшей оперативной памяти и SSD. В «Ростелекоме» не пояснили причины столь масштабной закупки.

Ранее компания сообщала о планах построить дата-центр мощностью 100 МВт с инвестициями около 100 млрд рублей. Кроме того, в ноябре «Ростелеком» обсуждал с «Норникелем» создание подземного ЦОД с повышенной защитой от внешних угроз. Эти планы развиваются на фоне повышенного внимания к устойчивости цифровой инфраструктуры после октябрьских атак на дата-центры крупных российских компаний.

 

Сети и серверыРостелекомИсточники:CNews

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Россиянам разрешили покупать эфир, биткоин и USDT
Главное
Все новости
35 минут назад1Россиянам разрешили покупать эфир, биткоин и USDT
52 минуты назад1Nvidia закручивает гайки: компания хочет знать, где находится каждый её ускоритель — чтобы они не попали в Китай
16:556В США украли шесть паллет с видеокартами Nvidia на $11,4 млн — грузовик просто бесследно исчез
Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro могут получить платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6 — даже несмотря на то, что Exynos 2700 быстрее16:362Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro могут получить платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6 — даже несмотря на то, что Exynos 2700 быстрее А Exynos 2700 будет использоваться в Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus
16:1111На фоне исчезновения RTX 5090 и RTX 5080 из официального маркетплейса Nvidia GeForce RTX 5070 Ti подорожала почти вдвое относительно рекомендованной розничной цены
15:59Телескоп «Хаббл» увидел гигантский пылевой «хвост» у молодой звезды
15:53110 000 мАч, IP69 и старая платформа: раскрыты характеристики Realme 17 Pro
15:491Четвероногий Unitree A2 поднялся на гору Тайшань за 43 минуты: гуманоидный робот не выдержал подъёма
15:38OnePlus рассказала, когда Android 17 выйдет для OnePlus 12, OnePlus 13R и других моделей
Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса14:4320 Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса У этого гиперкара четыре мотора, и в общей сложности они выдают более 3000 л.с.
14:354Более 2200 кубометров бетона: на турецкой АЭС «Аккую» завершили важный этап строительства всех четырех энергоблоков
14:301На Марсе нашли признаки действующих вулканов: аппарат ExoMars обнаружил газ над трещинами Альбы
14:234Учёные впервые получили плодовитых самок-клонов из эмбрионов самца мыши
14:215От Volkswagen до Rolls-Royce: Wildberries расширяет продажу автомобилей с пробегом
14:162WhatsApp отменил обязательную регистрацию для гостей мероприятий
14:098Браузер против слежки: Vivaldi обновил блокировщик рекламы и трекеров
13:571От «Авиасейлс» до WB Travel: в России появился Реестр доверенных турагрегаторов
13:481«Циан» может сменить владельца: «Т-Технологии» предложили выкупить все акции
13:485Тихий сверхзвук: необычный самолет NASA X-59 впервые покажут на публике уже сегодня, 6 ноября, а вместе с ним — F-16 и МиГ-29
13:3911Тысячи километров оптики: удалённые посёлки России подключат к быстрому интернету
13:302Более 670 тонн атомной мощи: в Петербурге собрала ключевые узлы реактора для Египта
12:554Китай испытал 67-метровую электростанцию на воздушном шаре: она выдает до 35 кВ, а срок службы — 20 лет
12:518На дне Байкала появится гигантский телескоп: ученые тестируют оборудование для охоты за нейтрино
12:2623Эффект iPhone Duo: россияне стали чаще покупать складные Samsung
12:2510Интернет-трафик в России в 2026 году вырастет на 20%, но причины роста оказались необычными
12:204Зелёный звук: Сбер представил новую версию колонки с «ГигаЧатом»
12:092Дешевый марганец на замену дорогому литию: учёные увеличили ёмкость марганцевой батареи в пять раз
12:044Арктический полярный вихрь начал разрушаться в ноябре — настолько раннего нарушения ещё не фиксировали
11:22T2 вывел MiXX из своей тени: отдельный бренд и собственное приложение
11:1211До 30 ГБ без поиска местного оператора: «Билайн» запустил eSIM для 164 стран
10:5817В России создают роботов-сварщиков, дворников и строителей
Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с.10:3068Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с. С таким мотором Vesta разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд