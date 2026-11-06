Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса

У этого гиперкара четыре мотора, и в общей сложности они выдают более 3000 л.с.

Китайская BYD объявила о новом рекорде, установленном серийным гиперкаром Yangwang U9X. Во время заезда на дорогах Абу-Даби автомобиль разогнался до 503,17 км/ч. Результат подтвердили Международная автомобильная федерация (FIA) и Книга рекордов Гиннесса.

Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса
Источник изображения: BYD (опубликовано ITHome)

U9X построен на той же технологической архитектуре, что и базовый Yangwang U9. В её основе — система независимого управления четырьмя электромоторами YiSiFang и интеллектуальная платформа управления подвеской YunLian-X. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, способных развивать до 30 000 об/мин. Их суммарная мощность превышает 3000 л. с., удельная мощность — 1217 л. с. на тонну.

В U9X используется 1200-вольтовая электрическая архитектура, тяговая батарея Blade с поддержкой сверхбыстрой зарядки и разрядки на уровне 30C, а также специальная система терморегулирования. В BYD отмечают, что рекорд стал результатом совместной работы всех систем автомобиля под экстремальной нагрузкой.

 

ЭлектротранспортBYDавтоИсточники:ITHome

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