Более 2200 кубометров бетона: на турецкой АЭС «Аккую» завершили важный этап строительства всех четырех энергоблоков

Работы продолжались более суток

На четвертом энергоблоке АЭС «Аккую», которую строит в Турции «Росатом», завершили бетонирование фундамента турбоагрегата. Таким образом, основания для установки турбин и генераторов готовы на всех четырех энергоблоках станции.

Более 2200 кубометров бетона: на турецкой АЭС «Аккую» завершили важный этап строительства всех четырех энергоблоков
Источник изображения: «Аккую Нуклеар»/Росатом

Перед заливкой строители смонтировали 308 тонн арматуры и 69 тонн закладных деталей, а также установили анкеры для крепления оборудования. Бетонирование продолжалось более суток без перерыва. За это время уложили 2241 кубометр смеси, задействовав девять бетононасосов.

Теперь конструкция должна набрать необходимую прочность. На это потребуется около 60 дней. Затем специалисты снимут опалубку и проверят состояние основания. В оценке качества примут участие представители Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) и независимой надзорной организации. После завершения проверок начнется монтаж оборудования турбоагрегата.

Фундамент представляет собой массивную железобетонную конструкцию, которая должна выдерживать вес турбины и генератора, а также нагрузки и вибрации при их работе. Для снижения воздействия на конструкции машинного зала предусмотрены специальные пружинные блоки.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция Турции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый. Станция возводится по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Прочие новостиРосатомИсточники:Росатом

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